The Weather Channel kauft Reality-Doku

US-Fernsehen

«Rocky Mountain Wreckers» stehen Abschleppunternehmen im Mittelpunkt.

Great Pacific Media (GPM), ein Unternehmen der Thunderbird Entertainment Group, freut sich, seine neueste Abenteuer-Doku-Serie,, vorzustellen. Die Serie spielt auf den tödlichsten Highways in Amerika - dem I-80/I-15 Interstate Ring - und folgt den erschütternden Abenteuern von vier familiengeführten Abschleppunternehmen in den drei Bundesstaaten: Mountain Recovery (Vale, CO), Stauffer's Towing & Recovery (West Haven, UT), Reliable Towing (Longmont, CO) und Big Al's Towing (Cheyenne, WY).Die Serie wurde vom amerikanischen Fernsehsender The Weather Channel in Auftrag gegeben. Bell Media ist der kanadische Produktionspartner und hat die kanadischen Rechte an der Sendung für Discovery Canada verkauft.«Rocky Mountain Wreckers» fängt die reale Gefahr und das Drama ein, die mit einigen der gefährlichsten Jobs der Welt verbunden sind, inmitten einiger der atemberaubendsten Landschaften Amerikas", sagte David Way, Präsident von GPM. "Die Unternehmen, denen wir folgen, führen nicht nur einige der schwierigsten und unglaublichsten Bergungen durch, sondern die dokumentarischen Themen der Serie sind auch ungemein unterhaltsam und werden für großartiges Fernsehen sorgen.""The Weather Channel hat es sich zur Aufgabe gemacht, Geschichten darüber zu erzählen, wie das Wetter große, lebensverändernde Auswirkungen auf unser Leben haben kann", sagte Nora Zimmett, President, News and Original Series, Weather Group - Muttergesellschaft des The Weather Channel Fernsehsenders. «Rocky Mountain Wreckers» verfolgt das Leben von fünf Abschleppunternehmen, die bei ihrer täglichen Arbeit extremen Wetterbedingungen trotzen. Eine falsche Abzweigung kann zu einer geschäftlichen Katastrophe führen - oder sogar tödlich enden. Diese Serie wird eine großartige Ergänzung unseres Primetime-Programms sein, da sie Spannung, Abenteuer und Wettergeschichten kombiniert, die unsere Zuschauer von The Weather Channel erwarten."