Sky/Peacock-Serie über Lockerbie-Anschlag in Produktion

England

Die Hauptrolle der fünfteiligen Pan America-Miniserie geht an Colin Firth. Der Libyens-Machthaber Muammar al-Gaddafi soll in den Anschlag verstrickt gewesen sein.

Colin Firth («The King's Speech»), Academy Award-, BAFTA-, Golden Globe- und SAG Award- Gewinner, wird die Hauptrolle in der kommenden Miniserievon Sky und Peacock übernehmen. In der Serie porträtiert Firth Dr. Jim Swire, der seine geliebte Tochter Flora auf tragische Weise verlor und seitdem gemeinsam mit seiner Frau Jane hartnäckig nach Gerechtigkeit sucht. Grundlage der Serie ist das Buch „The Lockerbie Bombing: A Father's Search for Justice“ von Jim Swire und Peter Biddulph sowie verschiedene andere Quellen.Die fünfteilige Serie ist eine Koproduktion zwischen Carnival Films, das zu den Universal International Studios gehört, und Sky Studios. Der renommierte schottische Dramatiker David Harrower («Blackbird») wird als Headautor an der Serie mitwirken. Maryam Hamidi («Vigil») schreibt als Gastautorin an einer Episode. Der BAFTA-Preisträger Otto Bathurst («Peaky Blinders»). Jim Loach («Save Me») wird ebenfalls bei einer Episode Regie führen.Bei der Explosion des Pan-Am-Fluges 103 38 Minuten nach dem Start über Lockerbie kamen am 21. Dezember 1988 259 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben. Weitere 11 Anwohner kamen ums Leben, als das Flugzeug über der beschaulichen schottischen Stadt abstürzte.Jim Swire (Firth) wurde nach der Katastrophe und dem Tod seiner Tochter Flora zum Sprecher der britischen Opferfamilien ernannt, die sich zusammengeschlossen haben, um Wahrheit und Gerechtigkeit zu fordern. Er reist über Kontinente und politische Grenzen hinweg und begibt sich auf eine unerbittliche Reise, die nicht nur seine Stabilität, seine Familie und sein Leben in Gefahr bringt, sondern auch sein Vertrauen in das Rechtssystem erschüttert. Die Wahrheit rutscht Jim unter den Füßen weg und sein Weltbild wird für immer getrübt. «Lockerbie» erforscht die Ereignisse der Katastrophe und ihre Folgen und erzählt die intime Geschichte eines Mannes, Ehemanns und Vaters, der im Gedenken an seine Tochter und auf der unbeirrbaren Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit alles riskiert.Die Dreharbeiten für die Serie beginnen Anfang 2024. Sam Hoyle ist Executive Producer für Sky Studios. Weitere ausführende Produzenten sind David Harrower, Liz Trubridge, Jim Sheridan, Kirsten Sheridan und Oskar Slingerland. Brian Kaczynski ist als Produzent und Maryam Hamidi als Associate Producer tätig.«Lockerbie» wird bei Sky und den Streaming-Diensten in Großbritannien, Irland, Italien (jeweils Now), Deutschland, der Schweiz und Österreich (WOW) sowie bei Peacock in den USA zu sehen sein.