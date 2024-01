«Lift» verbucht weitere 36 Millionen Abrufe

International

Der deutsche Spielfilm «60 Minuten» erreichte über zehn Millionen Abrufe.

In der zweiten Woche in Folge war der Action-Thrillervon F. Gary Gray der meistgesehene Titel der Woche, der mit 36,7 Millionen Zuschauern an der Spitze der Liste der englischen Filme blieb. Der Film mit Kevin Hart in der Hauptrolle erreichte die Top 10 in 93 Ländern. Der neue dystopische Filmvon Kibwe Tavares und Daniel Kaluuya, der sein Regiedebüt gibt, startete auf Platz 3 (5,6 Millionen Aufrufe). Adam Sandlers Animationskomödieerreichte in seiner neunten Woche auf der Liste Platz 10 (3,3 Millionen Aufrufe).(«Die Schneegesellschaft», Spanien), J.A. Bayonas epische Überlebensgeschichte eines Flugzeugabsturzes in den Anden von 1972, verbrachte seine dritte Woche auf Platz 1 der Liste der nicht-englischsprachigen Filme mit 13,4 Millionen Aufrufen. Der Film, der am Dienstag bei den 96. Oscars als bester internationaler Film nominiert wurde, stieg schnell auf Platz 4 der beliebtesten nicht-englischsprachigen Filme und hat nun 64,4 Millionen Aufrufe. Ihr Debüt auf der Liste gaben das Action-Drama(Deutschland) auf Platz 2 (10,6 Millionen Aufrufe), der Thriller(Saudi-Arabien) auf Platz 4 (1,5 Millionen Aufrufe) und der Anime(Japan) auf Platz 5 (1,3 Millionen Aufrufe).Die neue Doku-Serie, in der ein Fall untersucht wird, den die Presse als "Gone Girl aus dem wahren Leben" bezeichnete, landete mit 21,4 Millionen Zuschauern auf Platz 1 der englischen TV-Liste. Harlan Cobens neueste Krimiverfilmungbeeindruckte weiterhin auf Platz 2 (11,2 Millionen Zuschauer) und zwei weitere Romane von Coben sind bei Netflix in Arbeit. Eine weitere Buchverfilmung, das Familiendrama, kletterte auf Platz 3 (4,0 Millionen Zuschauer), das Actiondramabegeisterte die Mitglieder weiterhin auf Platz 5 (2,7 Millionen Zuschauer) undverbrachte seine siebte Woche auf Platz 6 (2,1 Millionen Zuschauer).Die Spin-Off-Serie(Spanien) belegte mit 5,0 Millionen Zuschauern die vierte Woche in Folge den ersten Platz auf der nicht-englischen TV-Liste. Der Mystery-Thriller(Polen) hielt sich auf Platz 2 (4,7 Millionen Zuschauer), während das Liebesdrama(Südkorea) in seiner neunten Woche auf Platz 3 (2,6 Millionen Zuschauer) landete. Die neue Mystery-Serie(Südkorea) debütierte auf Platz 4 (2,5 Millionen Zuschauer).