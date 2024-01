Quotencheck

In den Monaten Oktober, November und Dezember strahlte das ZDF die zweite Staffel der Hotelserie aus. Könnte eine dritte Staffel möglich sein?

Im Dezember 2023 teilte das ZDF mit, dass eine dritte Staffel der Hotel-Drama-Serienicht realisiert werden soll. Die Serie, die von Markus Stromiedel und Johannes Pollmann kreiert wurde, hatte trotz überschaubarer Reichweiten eine lautstarke Fanbasis, die unter anderem eine Petition auf die Beine stellte. Vor allem der diverse Cast und die Geschichten wurden von den Anhängern gelobt.Die zweite Staffel startete ausbaufähig. Am Mittwoch, den 4. Oktober 2023, sahen 2,33 Millionen Fernsehzuschauer zu. Zwar lag der Marktanteil mit 10,3 Prozent knapp vier Prozentpunkte unter dem Senderschnitt, allerdings sollte ein öffentlich-rechtlicher Sender nicht nur Hit um Hit produzieren, sondern eben vielfältige Geschichten erzählen. Schwach war vor allem die Ausbeute bei den 14- bis 49-Jährigen mit 0,14 Millionen und 3,3 Prozent. Sieben Tage später sank die Reichweite auf 2,21 Millionen Zuschauer, der Marktanteil blieb mit 9,9 Prozent nahezu stabil. Beim jungen Publikum legte die Produktion mit 0,16 Millionen zu, jedoch waren 3,8 Prozent weiterhin zu wenig.Mitte Oktober waren dann 2,41 Millionen und erneut 9,9 Prozent möglich, allerdings sank das Interesse beim jungen Publikum auf 0,14 Millionen und schwache 3,1 Prozent. Am 25. Oktober brach die Reichweite auf 2,21 Millionen ein, der Marktanteil sank auf 9,4 Prozent. Völlig gegenläufig entwickelte sich das Ergebnis beim jungen Publikum, dass sich auf 0,18 Millionen und 4,1 Prozent verbesserte. Doch vor allem die ersten Wochen im November fielen mit 2,11, 2,20 und 2,17 Millionen dürftig aus. Beim jungen Publikum ermittelte die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) nur 3,4, 2,7 und 3,7 Prozent.Deutlich besser lief es am 29. November, denn ein ZDFspezial schob die Serie an. 2,70 Millionen Zuschauer führten zu 10,6 Prozent. Mit 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden vier Prozent Marktanteil generiert. Anfang Dezember schalteten nur 2,08 und 2,14 Millionen Menschen ein, die Reichweite beim jungen Publikum reduzierte sich auf 0,11 und 0,13 Millionen, dementsprechend schlecht waren auch die Werte in dieser Gruppe mit nur 2,3 und 2,7 Prozent. Vor Weihnachten holte «Hotel Mondial» noch 2,36 Millionen, kurz vor Neujahr waren beim Finale 2,20 Millionen drin. Die Marktanteile beliefen sich beim jungen Publikum auf 2,3 und 3,3 Prozent.Die Leistungen von «Hotel Mondial» waren enttäuschend. Nur 2,26 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen zu und verhalfen dem ZDF zu 9,5 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauern waren 0,15 Millionen versammelt, der Marktanteil lag bei 3,2 Prozent. Es würde sich zwar keine Fortsetzung für das Hauptprogramm lohnen, aber es werden genügend Mediatheken-Serien produziert, die sich über solche Reichweiten freuen würden.