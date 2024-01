RTL zeigt «Die Passion» wieder am Mittwoch vor Ostern

TV-News

Novum beim Osterspecial: RTL gibt die Besetzung des Verbrecher Barabbas in die Hand der Zuschauer.

RTL hat einen Sendetermin für die Livesendunggefunden und dabei, wie vor zwei Jahren, als Leidensgeschichte erstmals in Essen für den Privatsender aufgeführt wurde, den Mittwoch vor Ostern gewählt. Es handelt sich somit um den 27. März 2024. Anders als vor zwei Jahren ist aber der Spielort, denn „die größte Geschichte aller Zeiten“, wie RTL sein Format anpreist, findet in Kassel statt. Der deutsche Schauspieler, Autor und Umweltaktivist Hannes Jaenicke übernimmt bei der diesjährigen Inszenierung die Rolle des Erzählers, die 2022 Thomas Gottschalk innehatte. Das weitere Casting hält der Kölner Sender noch unter Verschluss.Die Rollen sind ohnehin noch nicht in Stein gemeißelt, so steht die Besetzung des Verbrecher Barabbas, den Martin Semmelrogge in Essen denkwürdig verkörperte, noch aus. Über das Casting entscheidet aber nicht RTL selbst, sondern das Publikum. Ab dem heutigen 24. Januar können die User auf der RTL-Instagramseite (siehe unten) in den Kommentaren ihre Wunschkandidaten hinterlassen und sich eine exklusive Backstage-Tour sichern.Vor zwei Jahren war die Produktion von Constantin Entertainment und Mediawater Niederlande ein voller Erfolg. Es schalteten knapp drei Millionen Zuschauer ein, in der Zielgruppe erreichte RTL sehr gute 14,1 Prozent Marktanteil. Produzenten sind Matthias Alberti und Jacco Doornbos. Die Regie führen Ladislaus Kiraly und David Grifhorst. Die Redaktion liegt bei Stefanie Frebel und Head of Producers Christiane Hewel unter der Leitung von Kai Sturm, RTL-Bereichsleiter Entwicklung.