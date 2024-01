RTL verpasst «Lets Dance» neues Studio-Design

TV-News

Die neue Staffel der Tanzshow hat einen Starttermin erhalten. Ende Februar entscheidet sich, wer mit wem tanzt.

Schon Anfang Januar hatte RTL sämtliche prominenten Teilnehmer der 17.-Staffel bekannt gegeben. Mit dabei sind Choreograf Detlef Soost, Schauspieler und Sänger Mark Keller, Content Creatorin und Autorin Ann-Kathrin Bendixen, Sänger Gabriel Kelly, NFL-Moderatorin Jana Wosnitza, Schauspielerin und Singer-Songwriterin Lina Larissa Strahl, Popsängerin Lulu, Comedienne Maria Clara Groppler, «Ninja Warrior Germany»-Teilnehmer Simon Brunner, Sportlerin und Content Creatorin Sophia Thiel, Food-Blogger und Bruder des ZDF-Moderators Stefano Zarrella, «Höhle der Löwen»-Investor Tillman Schulz und Comedian Tony Bauer sowie Model Eva Padberg.Nun steht auch fest, wann die 14 Kandidaten erstmals öffentlich das Tanzbein schwingen werden. Die neue Staffel beginnt am 23. Februar mit der traditionellen „Wer tanzt mit wem? Die droße Kennenlernshow“. Auf welche Profis die Promis treffen, will RTL zu einem späteren Zeitpunkt verraten. Dem üblichen Personal bleibt der Kölner Sender in jedem Fall treu. Die Jury besteht aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen durch die zwölf Live-Shows sowie den Staffelauftakt.Neu hingegen wird der Look des Studios sein. RTL verspricht durch ein neues visuelles Fresh-Up „mehr Glamour und mehr Glanz in der für «Let’s Dance» typischen Wohlfühlatmosphäre“. Einblicke in die Produktion von Seapoint Productions gewährte der Privatsender jedoch noch nicht. Alle Folgen der 17. Staffel und die nachfolgenden Ausgaben von «Exclusiv Spezial – Let's Dance» werden wieder in UHD produziert und auf RTL UHD ausgestrahlt.