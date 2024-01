Visoon vermarktet Pluto TV ab sofort exklusiv

Vermischtes

Die beiden Unternehmen des Paramount-Konzern rücken damit noch enger zusammen.

Es kommt zusammen, was zusammengehört: Visoon, das Vermarktungs-Joint-Venture von Axel Springer und Paramount, wird ab sofort den kostenlosen Paramount-Streamingdienst Pluto TV an der Seite von Paramount Advertising International (PAI) als exklusiver Direktvermarktungspartner im deutschen Markt agieren. Wie das Unternehmen am Mittwoch bestätigte, verfügt Visoon somit über ein alleiniges Erstzugriffsrecht auf das gesamte verfügbare Werbeflächeninventar von Pluto TV sowie Zugang zu Premiumplatzierungen und exklusiven Direktvermarktungsangeboten. Pluto TV ist bereits seit Start in Deutschland im Jahr 2017 Bestandteil des CTV-Portfolios von Visoon. Beide Unternehmen betonen durch die exklusive Partnerschaft ihre enge Zusammenarbeit und unterstreichen die gemeinsamen Ambitionen als führende Player im CTV-Markt des DACH-Raums.„Die Vertiefung unserer Partnerschaft mit Pluto TV zeigt deutlich unser gemeinsames Bestreben, die Streaming-Vermarktung der Zukunft zusammen zu gestalten und innovative Werbelösungen anzubieten, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden“, erklärt Visoon-CEO Franjo Martinovic. „Durch den 1st Call auf das gesamte Inventar von Pluto TV, können wir zukünftig noch passgenauere Strategien und individuelle Lösungen entwickeln, um die Werbeziele unserer Kunden effektiv zu erreichen.“Lee Sears, Executive Vice President und Head of International Advertising Sales and Integrated Marketing bei Paramount, fügt an: „Wie für alle lokalen Märkte, suchen wir auch in Deutschland nach den stärksten Partnerschaften, die es Werbetreibenden ermöglichen, sich mit dem Inventar unseres breit gefächerten Multiplattform-Ökosystems aus Streaming und beliebten TV-Sendermarken zu verbinden. Mit Visoon als einem der führenden TV- und Videovermarktern auf dem deutschen Markt, haben wir dafür genau den richtigen Partner an unserer Seite. Wir freuen uns also sehr, dass sich diese Partnerschaft weiter vertieft und Visoon zukünftig auch Pluto TV exklusiv in Deutschland vermarktet.“