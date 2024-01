SWR dreht eigenen «Feuer & Flamme»-Ableger

TV-News

Die Dreharbeiten haben am Dienstag in Heidelberg begonnen.

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) porträtiert seit 2017 in der Doku-Serieden Alltag in verschiedenen Feuerwachen im Sendegebiet. Zuletzt begleitete man die Einsatzkräfte der Bochumer Innenstadtwache und der Hauptfeuer- und Rettungswache bei ihren Einsätzen. Die neue Staffel, die für das Frühjahr geplant ist, widmet sich den Feuerwehrleuten in Duisburg. Und auch außerhalb Nordrhein-Westfalens ist man in der ARD „Feuer und Flamme“ für die Doku-Serie.Wie der Südwestrundfunk (WDR) bestätigte, haben am Dienstag die Dreharbeiten für einen eigenen Ableger der beliebten Senderreihe begonnen. Das Team von SEO Entertainment, das auch schon die WDR-Sendung umsetzte, produziert die neuen Folgen mit der Berufsfeuerwehr Heidelberg. Gedreht wird 55 Tage lang rund um die Uhr, wie es heißt. Um den Arbeitsalltag möglichst hautnah einzufangen, kommen auch Bodycams und Spezialkameras zum Einsatz. Eine Ausstrahlung ist für das kommende Jahr in der ARD-Mediathek geplant.„Wir haben uns schnell für Heidelberg entschieden, es ist eine schöne Stadt und sie hat die Besonderheit, nur eine Feuerwache zu haben. So sind wir immer mitten im Geschehen“, wird Lina Krücken, Executive Producerin SEO Entertainment, vom SWR zitiert. Die Heidelberger Feuerwehr gilt als hochmoderner Standort und gehört zum zweitgrößten Leitstellenbereich Baden-Württembergs. Dabei kommt es auch zum Einsatz von Tauchern und die Rettung von Bikern, Wanderern und Gleitschirmfliegern im umliegenden Erholungsgebiet.