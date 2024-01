Sowohl «Die Bachelors» als auch das Dschungelcamp verlieren

Quotennews

Die Konkurrenz war angesichts der Handball-EM gestern groß. So wurde die Kuppelshow etwas nach unten gedrückt. «IBES» überzeugte weiterhin, doch auch hier ging es leicht abwärts.



Entwickelt sich beizwischen den beiden Junggesellen eine Freundschaft oder entsteht Konkurrenz? „Es ist ein sehr, sehr großer Vorteil, dass wir einander haben“, meint Sebastian Klaus zu Beginn, denn so ist gegenseitiger Austausch und Unterstützung möglich. Auch Dennis Gries glaubt, dass für jeden etwas dabei sein wird. So wirklich wird sich das wohl erst in den kommenden Wochen zeigen, doch zunächst lernen die beiden auf den ersten Einzeldates in Kapstadt ihre Auserwählten näher kennen.Der Auftakt in der Vorwoche erfolgte vor 1,60 Millionen Fernsehenden, was annehmbare 6,2 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,70 Millionen Jüngeren stand ein hoher Marktanteil von 12,5 Prozent auf dem Papier. Mit 1,26 Millionen Interessenten verlor das Format gestern bereits deutlich. So stürzte der Sender auf magere 4,7 Prozent Marktanteil ab. Die 0,67 Millionen Umworbenen hielten sich mit 10,3 Prozent zumindest noch knapp über dem Senderschnitt.Ab 22.15 Uhr hieß es schließlich bei RTL:. Die 3,52 Millionen Zuschauer vom Vortag stellten das bislang schwächste Ergebnis der Staffel dar. Doch der Abwärtstrend setzte sich auch gestern mit 3,34 Millionen Neugierigen fort. Man hielt sich bei einem weiterhin hervorragenden Marktanteil von 21,9 Prozent. Zudem vergrößerte sich das jüngere Publikum von zuletzt 1,29 auf 1,35 Millionen Menschen. Dies hatte ausgezeichnete 34,4 Prozent Marktanteil zur Folge.