Television Academy verändert Emmy-Regeln

US-Fernsehen

Bereits bei den Nominierungen im Sommer sollen die neuen Veränderungen gelten.

Das Board of Governors der Television Academy hat neue Regeln bei verschiedenen Emmy-Nominierungen beschlossen. Aufgrund eines Rückgangs der Einreichungen in den letzten fünf Jahren wurden die Kategorien Short Form Animated Kurzfilmprogramm und die Kategorien Kurzfilmschauspieler und -schauspielerin wie folgt angepasst: Animiertes Kurzprogramm: Diese Kategorie wurde mit der Kategorie "Animiertes Programm" zusammengelegt, und es wurden zwei Kategorien geschaffen, eine für Kurzfilme Programme (zwischen 2 und 20 Minuten) und eine für alle anderen Programme (über 20 Minuten). Kategorien für Darsteller in Kurzfilmen: Schauspieler in einer kurzen Komödie oder Dramaserie und Schauspielerin in einer kurzen Komödien- oder Dramaserie wurden in einer Kategorie zusammengefasst - Herausragender Darsteller in einer kurzen Comedy- oder Dramaserie.Gastdarsteller sind definiert als Darsteller, die in weniger als 50 Prozent aller in Frage kommenden Serien Episoden. Um sicherzustellen, dass die Rolle eines Gastdarstellers für die eingereichte Episode von Bedeutung ist wurde die folgende Regel für Gastdarsteller-Kategorien hinzugefügt: "Die Mindestdauer des Alleinauftritts und des zusammenhängenden Bildschirms (der Darsteller hat einen ständigen in der Szene, vor oder hinter der Kamera) beträgt 5 Prozent der Gesamtlaufzeit der eingereichten Laufzeit der eingereichten Episode."Head of Workroom (AKA Cutter/Fitter) wurde als Emmy-berechtigter Titel hinzugefügt. Die Förderfähigkeit wird vom Designer bestimmt. Der Beitrag zum Projekt wird wird wie bei allen anderen Positionen prozentual gewichtet. Die Überprüfung erfolgt wird anhand von Call Sheets, Deal Memos und Designereingaben vorgenommen. Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen sein, nicht ein Kostümhaus oder eine Einrichtung. Allerdings kann der Leiter einer Einrichtung Arbeitsraumes kann berücksichtigt werden.