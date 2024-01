RTL hat wieder Platz für «stern TV am Sonntag»

TV-News

Nach dem Super Bowl setzt RTL am späten Sonntagabend wieder auf den Sonntagstalk «stern TV am Sonntag».

Mit dem Start der NFL-Saison verschwand die wöchentliche Talkshowaus dem Programm von RTL . Am 11. Februar findet bekanntlich der Super Bowl in Las Vegas statt, was die Spielzeit der National Football League beschließt. Eine Woche später, am 18. Februar, feiert dann die Talkrunde ihr Comeback. Die erste Folge im neuen Jahr wird im Anschluss an «Das Nachspiel» von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» um 23:00 Uhr live gesendet.Über die Gästeliste und die Themensetzung ist noch nichts bekannt. RTL verspricht lediglich in der Sendungsbeschreibung den üblichen «stern TV»-Sprech, der auch für die von Steffen Hallaschka moderierte Mittwochs-Ausgabe gilt: „Aktuelle Studiogäste, spannende Hintergründe, bewegende Schicksale, spektakuläre Studioaktionen und fesselnde Reportagen.“Der RTL-Sonntagstalk bekommt es im neuen Jahr mit einer neuen ARD-Konkurrenz zu tun. Als sich «stern TV am Sonntag» im September 2023 aus dem Programm verabschiedete, war im Gegenprogramm von Das Erste noch «Anne Will» zu sehen – sie weilte beim «stern TV»-Abschied allerdings noch in der Sommerpause. Nun trifft Dieter Könnes auf «Caren Miosga», die seit dem vergangenen Wochenende den Sonntagstalk im Ersten präsentiert.