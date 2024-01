Amazon verhökert «Judy Justice»

US-Fernsehen

Die Produzenten haben einen erfolgreichen Deal an Land gezogen.

Eigentlich ist die Richtershoweine von Amazon MGM Studios und Sox Entertainment produzierte Sendung für den Streaming-Bereich. Doch Amazon gab bei den letzten Quartalszahlen bekannt, dass man Sendungen auch an Konkurrenten lizenzieren wolle. Aufgrund der hohen Anzahl an Episoden konnten die Verantwortlichen einen Deal mit verschiedenen Sendergruppen nicht ausschlagen.Zahlreiche Unternehmen wie Nexstar, Sunbeam, Cox Media, Weigel und Mission Broadcasting haben die Freevee-Show um Judy Sheidlin erworben, um Wiederholungen im werktäglichen Programm auszustrahlen. In den zwei Jahren ihres Bestehens hat die Show bereits 250 Episoden ausgestrahlt. "Was für ein Moment, in dem sich der Kreis schließt", sagte Sheindlin in einer Erklärung. "Es ist immer noch ein großes Abenteuer!"„Wir sind hocherfreut, «Judy Justice» einem linearen Fernsehpublikum im ganzen Land zugänglich zu machen. Mit Richterin Judy Sheindlin an der Spitze können die Zuschauer ein fesselndes und zum Nachdenken anregendes Gerichtserlebnis in High Definition erwarten", sagte Scott Koondel von Sox Entertainment. "Ich bin dankbar, dass die Sendergruppen dieses neue, innovative Syndizierungsmodell mit Talenten, die seit 28 Jahren auf den Sendern zu sehen sind, angenommen haben".