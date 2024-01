Starz castet Malin Åkerman für «Hunting Wives»

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender hat eine neue Serie von Lionsgate Television bestellt.

Nach Informationen des Branchenmagazins „Variety“ haben die Verantwortlichen für die neue SerieMalin Åkerman für die Hauptrolle verpflichtet. Der Pay-TV-Sender Starz adaptiert den gleichnamigen Roman von May Cobbs. Die Schauspielerin wird Margo Banks verkörpern. Die Serie wurde bereits im Oktober 2023 bestellt und wird acht Episoden umfassen.In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Die Serie erzählt die Geschichte von Sophie O'Neil und ihrer Familie, die von der Ostküste in den tiefen Osten von Texas ziehen, wo sie dem unwiderstehlichen Charme der Society-Lady Margo erliegt - und feststellen muss, dass ihr Leben von Besessenheit, Verführung und Mord beherrscht wird".Hinter dem Projekt stehen Lionsgate Television und 3 Arts. Die Serie wurde von Rebecca Cutter für das Fernsehen entwickelt, die auch als ausführende Produzentin und Showrunnerin fungiert. Zuvor war Cutter Schöpferin und Showrunnerin der Starz-Serie «Hightown», die 2020 auf Starz ausgestrahlt wird. Dessen dritte und letzte Staffel feierte am 24. Januar Premiere.