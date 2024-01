CBS verlängert Football-Nacht

US-Fernsehen

Im Anschluss wird nicht nur «Tracker» ausgestrahlt, sondern auch ein Late-Night-Programm.

Im Anschluss an den Super Bowl werden von den US-Sendern immer wieder besondere TV-Shows ins Programm genommen. Vor zwei Jahren übertrug NBC die Eröffnungsshow der Olympischen Winterspiele vor 24,00 Millionen Zuschauern, im vergangenen Jahr hatte die Premiere der Kochshow «Next Level Chef» 15,66 Millionen Zuschauer. CBS beginnt dieses Jahr den Abend mit, einer neuen Action-Dramaserie mit Justin Hartley und Robin Weigert.Am Mittwoch gab CBS bekannt, dass auch die Late-Night-Showausgestrahlt wird. 2019 und 2021 wird die Show bereits im Anschluss an zwei Formatpremieren ausgestrahlt. Außerdem wird am Sonntag, 11. Februar 2024, die junge Showmit Taylor Tomlinson nach den Lokalnachrichten ausgestrahlt. Colbert wird gegen 23.35 Uhr auf Sendung gehen, die neue Comedy-Show, die auf der Comedy Central Show «@midnight» basiert, gegen 00.37 Uhr. Zuschauer an der Westküste können die Sendung aufgrund der Live-Übertragung bereits um 21.37 Uhr sehen.Tagsüber treten Post Malone, Reba McEntire und Andra Day beim Vorspiel zum Super Bowl LVIII in Las Vegas auf. Das Finale findet am Sonntag, den 11. Februar 2024 im Allegiant Stadium statt und wird von CBS übertragen. Usher war zuvor von der NFL als Headliner der Apple Music Super Bowl Halftime Show angekündigt worden.