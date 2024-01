Tessa Thompson unterschreibt MGM-Deal

Kino-News

Die Produktionsfirma wird künftig exklusive Formate für Amazon herstellen.

Die Produktionsfirma der Schauspielerin Tessa Thompson, Viva Maude, hat einen Vertrag mit Amazons MGM Studios abgeschlossen. Thompsons Firma soll in den kommenden Jahren exklusive Filme für Amazon produzieren. Derzeit dreht Thompson, eine Neuinterpretation des Theaterstücks „Hedda Gabler“ von Henrik Ibsen aus dem Jahr 1891 unter der Regie von Nia CaCosta.Thompson spielte auch im «Creed»-Franchise an der Seite von Michael B. Jordan. Für Amazon drehte sie vor vier Jahren auch «Sylvie’s Love». Die junge Produktionsfirma soll mehr als 20 Film- und Fernsehprojekte in der Pipeline haben. "Tessa Thompson ist eine echte Powerfrau und eine außergewöhnlich talentierte Schauspielerin und Produzentin", erklärten Julie Rapaport, Leiterin für Filmkreativität und -strategie bei Amazon MGM Studios, und Alana Mayo, Präsidentin von Orion Pictures, in einer Mitteilung, in der sie den Deal ankündigten. "Während wir mit der Produktion von «Hedda» fortfahren, können wir uns keinen besseren Zeitpunkt vorstellen, um unsere Beziehung mit Viva Maude zu formalisieren. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen, um integrative und wirkungsvolle Geschichten zu entwickeln, die aufrütteln, inspirieren und unterhalten".Thompson fügte hinzu: "Ich habe Viva Maude gegründet, um mehr Raum zu schaffen: Raum für unsere Mitarbeiter, um mutiger zu denken, Raum für Künstler, um auf neue Weise zu wachsen, Raum für größere Träume, was eine Produktionsfirma tun kann. Amazon MGM/Orion Pictures erweist sich immer wieder als echter Partner, wenn es darum geht, ehrgeizige Werke zu schaffen, und ich freue mich, dass Viva Maude eine so umsichtige Leitung in unserer Ecke hat."