«Rütters Team» kehrt deutlich früher zu VOX zurück

TV-News

VOX zeigt ab Mitte Februar die fünfte «Der Hundeprofi – Rütters Team»-Staffel am Samstagvorabend. Nicht nur der Sendetermin fällt anders als gewohnt aus, auch der Staffelumfang ist verkürzt.

Das Finale der vierten Staffel vonliegt noch keine drei Monate zurück, da kündigt VOX bereits die fünfte Runde an. Der Kölner Sender zeigt acht neue Ausgaben ab dem 17. Februar immer samstags ab 19:10 Uhr. Damit bricht man nicht nur mit dem der gewohnten Sendezeit, die ersten vier Staffeln liefen seit 2020 allesamt im Herbst, sondern verkürzt auch den Staffelumfang um zwei Folgen im Vergleich zum Herbst 2023. Die dritte Runde umfasste 2022 sogar zwölf Ausgaben.Während vier professionelle Hundetrainer vor Ort mit den Tieren arbeiten, führt Hundeprofi Martin Rütter durch die Sendung, gibt wertvolle Tipps und kommentiert in gewohnter Manier das Geschehen. Zum Auftakt steht unter anderem der Havaneser Percy im Mittelpunkt, der bei Hundebegegnungen pöbelt, was das Zeug hält. Trainerin Sophie Grethe geht der Randale des Rüden auf den Grund. Für Mittelpudel Theo ist das Alleinbleiben der pure Stress. Nur wenn seine Menschen ihn zum Joggen mitnehmen wollen, bleibt er lieber allein zurück. Ein sportliches Rätsel für Ellen Marques.Die zurückliegenden zehn Episoden liefen meist erfolgreich am VOX-Vorabend. Im Schnitt schalteten rund eine Million Zuschauer ab drei Jahren ein, zum Staffelende lag die Reichweite konstant über der Millionen-Marke. In der Zielgruppe lief es mit bis zu 9,2 Prozent und durchschnittlich 6,7 Prozent Marktanteil ebenfalls sehr gut.