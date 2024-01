Sat.1 startet «Three Pines»

TV-News

Am Dienstagabend kommt ab Mitte Februar eine kanadisch-britische Miniserie.

Anfang Februar endet die Miniserie «Criminal Minds: Evolution» beim Fernsehsender Sat.1 . Eine Woche später holt man die Serieins Free-TV, die der Unterhaltungskonzern bereits im Oktober beim hauseigenen Streamingdienst Joyn zur Verfügung stellte. Das Format ist eine amerikanisch-kanadische Produktion und wurde in zahlreichen Ländern bei Amazon ausgestrahlt.Hinter dem Projekt, das in Quebec produziert wurde, stecken Left Bank Pictures, Amazon Studios Studios und Sony Pictures Television. Die Hauptrolle spielt der inzwischen 70-jährige Alfred Molina, der Dr. Otto Octavius/Dr. Octupus in dem Sony-Pictures-Spielfilm «Spider-Man: No Way Home» verkörperte. In seiner Vita sind zahlreiche Animationsprojekte wie «Die Eiskönigin 2» ► , «Hey Arnold!» und «Solar Opposites» zu finden.Insgesamt wurden acht Episoden produziert. Produzenten sind Andy Harries, Sharon Hughff, John Phillips, Sam Donovan, Emilia di Girolamo und Alfred Molina. «Three Pines» ist eine Krimiserie, die auf der Romanreihe von Louise Penny basiert. Die Serie debütierte auf Amazon Prime Video am 2. Dezember 2022. Im März 2023 wurde bekanntgegeben, dass sie keine zweite Staffel erhält und eine Miniserie bleibt.Zum Inhalt: Armand Gamache, der Chefinspektor der Polizei von Quebec, sieht Dinge, die anderen verborgen bleiben: das Licht zwischen den Ritzen, das Mystische im Gewöhnlichen, das Bösartige im Gewöhnlichen. Bei der Aufklärung einer Mordserie in Three Pines, einem idyllischen Dorf in den Eastern Townships von Québec, Kanada, stößt er auf lange vergrabene Geheimnisse und stellt sich seinen eigenen Geistern. Im Gegensatz zu den Büchern erzählt die Serie einen Nebenstrang, in dem Gamache den Fall einer vermissten jungen Frau aufklärt.Im Anschluss wiederholt Sat.1 die dritte Staffel von «FBI: Special Crime Unit».