Elfte «When Calls the Heart»-Staffel startet

US-Fernsehen

Der Hallmark Channel hat neue Episoden produzieren lassen.

Nach einem elektrisierenden Finale, das Fans und Zuschauer im vergangenen Oktober in Erstaunen versetzte, gab der Hallmark Channel bekannt, dass Staffel 11 der ältesten Originalseriein wenigen Monaten zurückkehren wird. Die neuen Episoden werden am Sonntag, den 7. April 2024, um 21.00 Uhr debütieren. Es wurden zwölf neue Folgen produziert.In Staffel 11 von «When Calls the Heart» beginnt die Lehrerin Elizabeth Thornton einen Neuanfang - mit einer neuen Romanze, neuen Herausforderungen und einem neuen Stil. Sie und Mountie Nathan Grant finden zu ihren wachsenden romantischen Gefühlen, während sie sich gegenseitig unterstützen, während sie sich neuen elterlichen Hindernissen stellen. Der neu gewählte Gouverneur Lucas Bouchard muss sich seiner Vergangenheit stellen, um sich seiner Stärken bewusst zu werden und Hope Valley in die Zukunft zu führen. Der pensionierte Mountie Bill Avery und die Zeitungsreporterin Rosemary Coulter tun sich zusammen, um ein Geheimnis zu lüften, das ihre gesamte Gemeinde in Gefahr bringt. In dieser Staffel geht es um Erneuerung, Erlösung und natürlich um Romantik, während Hope Valley in die 1920er Jahre eintritt."Wenn es etwas gibt, das wir aus dem Erfolg von «When Calls the Heart» mitnehmen können, dann ist es die Tatsache, dass diese Geschichten, diese Charaktere und im Wesentlichen ihr Leben, bei so vielen unserer Zuschauer Anklang finden und ihnen wichtig sind", sagte Lisa Hamilton Daly, Executive Vice President, Programming. "Elf Staffeln sind ein Fest für die Art von herzerwärmenden Inhalten, die wir den Fans jedes Jahr bieten wollen."