«Avatar: The Last Airbender»-Trailer veröffentlicht

Die acht Episoden werden am 22. Februar 2024 bei Netflix Premiere feiern.

Die Netflix-Serieist eine Live-Action-Neuinterpretation der beliebten Anime-Serie und folgt Aang, dem jungen Avatar, der lernt, die vier Elemente zu beherrschen, um das Gleichgewicht in einer Welt wiederherzustellen, die von der furchterregenden Feuernation bedroht wird.Einst lebten die vier Völker in Harmonie, und der Avatar, der Meister aller vier Elemente, sorgte für Frieden zwischen ihnen. Doch alles änderte sich, als die Feuernation die Luftnomaden angriff und auslöschte - der erste Schritt der Feuerbändiger zur Eroberung der Welt. Da die derzeitige Inkarnation des Avatar noch nicht aufgetaucht ist, hat die Welt die Hoffnung verloren. Doch wie ein Licht in der Dunkelheit keimt die Hoffnung wieder auf, als Aang (Gordon Cormier), ein junger Luftnomade - und der letzte seiner Art - wieder erwacht, um seinen rechtmäßigen Platz als nächster Avatar einzunehmen.Zusammen mit seinen neu gewonnenen Freunden Sokka (Ian Ousley) und Katara (Kiawentiio), Geschwistern und Mitgliedern des Südlichen Wasserstamms, begibt sich Aang auf eine fantastische, actiongeladene Reise, um die Welt zu retten und sich gegen den furchterregenden Angriff des Feuerlords Ozai (Daniel Dae Kim) zu wehren. Aber mit dem entschlossenen Kronprinzen Zuko (Dallas Liu), der sie gefangen nehmen will, wird es keine leichte Aufgabe. Sie werden die Hilfe der vielen Verbündeten und schillernden Charaktere brauchen, die sie auf ihrem Weg treffen.Die Ausführende Produzenten sind Albert Kim, Jabbar Raisani, Dan Lin, Lindsey Liberatore und Michael Goi. Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu, Ken Leung, mit Paul Sun-Hyung Lee und Daniel Dae Kim haben die Hauptrollen übernommen. Zu den Regisseurin gehören Michael Goi, Jabbar Raisani, Roseanne Liang und Jet Wilkinson.