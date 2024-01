Neunte Auflage für Mixed-Golf-Show

US-Fernsehen

Bei der Show, die auf mehreren Kanälen läuft, treten das erste Mal Frauen gegen Männer an.

TNT Sports' neunte Ausgabe von, der für den Sports Emmy nominierten, führenden Live-Golf-Event-Serie, wird zum ersten Mal männliche und weibliche Golfer gegeneinander antreten lassen: Der vierfache Major-Sieger Rory McIlroy wird gegen die 11-fache LPGA-Siegerin Lexi Thompson, das aufstrebende Golf-Phänomen Rose Zhang und das Mitglied des Ryder-Cup-Teams 2023, Max Homa, in dem 12-Loch-Event antreten, das am Montag, den 26. Februar, auf dem The Park Golfplatz in West Palm Beach, Florida, stattfindet.Die Berichterstattung wird auf TNT, truTV, HLN und Max um 18:30 Uhr Ostküstenzeit simultan übertragen, zusammen mit umfangreichen Highlights und Inhalten auf den digitalen und sozialen Plattformen von Bleacher Report. TNT Sports wird auch in diesem Jahr wieder mehrere technologische Innovationen in seiner einzigartigen Montagabend-Produktion einsetzen, darunter Dutzende von Kameras und eine großflächige Beleuchtung auf dem gesamten Platz, um die gesamte Action zu zeigen. Außerdem wird es wieder eine noch nie dagewesene All-Access-Berichterstattung geben, bei der die teilnehmenden Spieler untereinander und mit dem Übertragungsteam über offene Mikrofone während der gesamten Primetime-Sendung interagieren.TNT Sports hat bereits acht Ausgaben von «Capital One's The Match» im Fernsehen übertragen und dabei mehr als 38 Millionen Dollar für verschiedene philanthropische Organisationen in den Vereinigten Staaten gesammelt. In diesem Jahr wird «Capital One's The Match» die Jugendorganisation First Tee unterstützen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, allen Kindern den Zugang zum Golfsport zu ermöglichen und diesen erschwinglich und zugänglich zu machen.