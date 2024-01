DAZN zeigt auch weiterhin die NBA

TV-News

Der Streamingdienst hat die Übertragungsrechte mit der Nordamerikanischen Basketball-Liga verlängert.

Der Sport-Streamingdienst DAZN zeigt bereits seit acht Jahren Live-Übertragungen der National Basketball Association (NBA). Das wird vorerst auch so bleiben, denn DAZN hat die langjährige Übertragungspartnerschaft nun verlängert. Zur Laufzeit des neuen Vertrages machte DAZN keine Angaben, die Rede ist von mehreren „Spielzeiten“.„Seit 2016 bringen wir bei DAZN die NBA zu allen Fans in Deutschland. Wir sind begeistert, unsere langjährige Kollaboration mit der NBA zu verlängern und unseren Zuschauern auch in den kommenden Jahren die beste Basketballliga der Welt bieten zu können“, so Alice Mascia, CEO DACH und Group CMO bei DAZN. „Mit der NBA, NFL, der WNBA und NCAA Basketball und Football ist DAZN die Heimat des US-Sports und wir freuen uns darauf, unseren Fans unvergessliche Momente auf und neben dem Spielfeld zu präsentieren.“Pro Saison zeigt DAZN über 200 NBA-Spiele live. Dazu gehören auch das neu geschaffene In-Season-Tournament (NBA Cup), die NBA Playoffs und die NBA Finals. Weiterhin erhalten bleibt den DAZN-Kunden auch NBA TV, der hauseigene, lineare 24/7-Sender der NBA.