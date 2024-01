Netflix kauft Horrorfilm für 17 Millionen Dollar

Kino-News

«It’s What’s Inside» feierte beim Sundance Film Festival Premiere.

Die Verantwortlichen von Netflix sind auf dem Sundance Film Festival fündig geworden und haben den Horrorfilmfür 17 Millionen US-Dollar gekauft. Aus diesem Grund wird der Spielfilm auch nicht mehr in den Kinos ausgewertet, sondern wandert direkt zu Netflix. Regiedebütant Greg Jardin hat den Spielfilm inszeniert."Im Namen der Besetzung, der Crew und des gesamten Produktionsteams sind wir absolut begeistert, dass «It's What's Inside» bei Netflix gelandet ist", sagte Produzent William Rosenfeld dem Branchenblatt „Variety“ von Such, das die Produktion finanziert und betreut hat. "Ihr Engagement für mutige und bahnbrechende Filmemacher wie Greg Jardin ist beispiellos." In dem Film wird eine Hochzeitsfeier zu einem existenziellen Alptraum, als ein entfremdeter Freund mit einem mysteriösen Koffer auftaucht."Wir sind so stolz, dass dies ein weiterer Erfolg für uns als Produktionsfirma ist", schrieb Colman Domingo vor der Premiere des Films in der Midnight-Sektion von Sundance auf Instagram. "Ihr werdet nicht glauben, dass dies [Jardins] Debüt ist!"Es ist der zweite große Verkauf des Festivals nach dem von Jesse Eisenberg inszenierten «A Real Pain», der für 10 Millionen Dollar bei Searchlight Pictures landete. Anfang der Woche schnappte sich Netflix den Dokumentarfilm «Ibelin», eine bewegende Geschichte über eine verstorbene norwegische Fußballspielerin.