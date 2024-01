Furiose Handballer knacken 8 Millionen Zuschauer

Quotennews

Durch einen verdienten 35:28-Kantersieg gegen Ungarn hat die deutsche Mannschaft den Einzug ins Halbfinale der Europameisterschaft wieder in der eigenen Hand.

Am Montagabend ging es für die Handball Nationalmannschaft um die Wurst, denn eine Niederlage gegen Ungarn sollte tunlichst vermieden werden. Und so war in Köln nicht nur das Publikum aufgepeitscht, auch die Mannschaft von Alfreð Gíslason zeigte sich gegenüber dem Spiel gegen Österreich stark verbessert. Am Ende gewann die Mannschaft um den späteren MVP Julian Köster verdient mit 35:28. Neben dem DHB-Team war auch das ZDF siegreich, denn das Match verfolgten ab 20:30 Uhr 8,45 Millionen Handball-Fans. Damit übersprang man erstmals bei diesem Turnier die 8-Millionen-Marke, das bislang meistgesehene Spiel war das Gruppenspiel gegen Frankreich, bei dem im Ersten 7,97 Millionen Zuschauer mitfieberten.Zurück zum gestrigen Montag: Das ZDF durfte sich über einen herausragenden Marktanteil von 29,3 Prozent freuen – ebenfalls Bestwert bei diesem Turnier. Aus dem Publikum zwischen 14 und 49 Jahren wurden 2,27 Millionen Zuschauer gemessen. Diese Reichweite entsprach einem Marktanteil von fantastischen 32,7 Prozent, womit man sich den Sieg zur besten Sendezeit sicherte, man musste sich nur dem RTL-Dschungel, der um 22:15 Uhr begann, geschlagen geben (Hier geht’s zum ausführlichen Bericht über die «IBES»-Quoten). Die Rahmenberichterstattung, in die Yorck Polus‘ und Sören Christophersens Moderationen vor, in der Halbzeit und nach dem Spiel einfließen, verfolgten 6,17 Millionen Zuschauer, die 23,6 Prozent Marktanteil ausmachten. Es wurden 1,49 jüngere Zuschauer gemessen, der Marktanteil in dieser Gruppe belief sich auf 25,2 Prozent. Dasin der Halbzeitpause informierte 7,27 Millionen Menschen, darunter 1,99 Millionen Jüngere. Die Marktanteile wurden auf 25,1 respektive 28,9 Prozent beziffert.Weitaus weniger fröhlich verlief derweil das ZDF-Mittagsprogramm. Um 14:45 Uhr übertrug der Mainzer Sender in einemden Abschied von Wolfgang Schäuble, der am 26. Dezember 2023 im Alter von 81 Jahren verstorben war. Der Moderation von Bettina Schausten lauschten bis 16:06 Uhr 1,31 Millionen Menschen, was einem Marktanteil von 13,4 Prozent entsprach. Aus der klassischen Zielgruppe nahmen 0,10 Millionen Abschied. Der Marktanteil bewegte sich bei 6,6 Prozent.