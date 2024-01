96. Academy Awards: Die Nominierungen

Kino-News

Die Nominierten für die 96. Oscarverleihung wurden am 23. Januar 2024 im Samuel Goldwyn Theater in Beverly Hills durch Zazie Beetz und Jack Quaid bekanntgegeben. Neben Sandra Hüller wurde auch die ZDF/arte-Koproduktion «Das Lehrerzimmer» nominiert.

Alle Nominierungen im Überblick:

Wer tritt in die Fußstapfen von Edward Bergers «Im Westen nichts Neues», der im vergangenen Jahr 2023 gleich vier goldene Oscar-Statuen abräumte? Mitals ‚Bester internationaler Film‘ und Sandra Hüller als ‚Beste Hauptdarstellerin‘ gehen gleich zwei deutsche Hoffnungen ins Rennen. Hüller war bereits für einen Golden Globe nominiert, musste sich letztlich aber Lily Gladstone geschlagen geben, die für ihre Performance in «Killers of the Flower Moon» ebenfalls für einen Oscar nominiert ist. Die größte Konkurrenz für «Das Lehrerzimmer» dürfte wohl aus Großbritannien kommen, dennist insgesamt fünfmal nominiert. Unter anderem wurde Jonathan Glazer für als ‚Bester Regisseur‘ bedacht sowie für sein ‚Adaptiertes Drehbuch‘. Außerdem tritt der deutsche Kandidat gegen den japanischen Filman, der vom deutschen Regisseur Wim Wenders inszeniert wurde.wurde derweil nicht in der Kategorie ‚Bester Internationaler Film‘, sondern in der Königskategorie ‚Bester Film‘ nominiert.Dort gilt es aber den großen Favoriten zu schlagen:. Das Biopic über den Atomphysiker wurde gleich 14-mal mit einer Nominierung bedacht, darunter in den Schauspielkategorien ‚Bester Hauptdarsteller‘ für Cillian Murphy, ‚Beste Nebendarstellerin‘ für Emily Blunt und ‚Bester Nebendarsteller‘ für Robert Downey Jr.. Letzterer muss es mit seinem Counterpart aus dem Kinophänomen „Barbenheimer“ aufnehmen, denn auch Ryan Gosling wurde für seine Rolle als Ken innominiert. Gosling wird bei den Oscars, ob er gewinnt oder nicht, in jedem Fall auf der Bühne stehen, denn auch sein Lied „I'm Just Ken“ wurde nominiert. Ebenfalls aus «Barbie» wurde Billie Eilish‘ Golden-Globe-Gewinnerlied „What Was I Made For?“ nominiert. Die besten Film-Songs werden traditionell auf der Bühne im Dolby Theatre performt. «Barbie» darf auf insgesamt sieben Statuen hoffen, der Film von Greta Gerwig, die für adaptiertes Screenplay nominiert ist, wurde insgesamt achtmal nominiert. Nur «Oppenheimer» (14) sowie(11) und(10) wurden am Dienstag häufiger erwähnt.Alle vier meistnominierten Spielfilme gehen auch in der Königskategorie ‚Best motion picture of the year‘ ins Rennen. Dazu gesellen sich, und wie erwähnt. Unter die Männer-Domäne ‚Beste Regie‘ hat sich in diesem Jahr eine Frau gemischt, nachdem im vergangenen Jahr nur männliche Regisseure vertreten waren. Justine Triet ist für «Anatomie eines Falles» nominiert.Die 96. Oscar-Verleihung findet am 10. März 2024 im Dolby Theatre in Hollywood, Los Angeles, Kalifornien, statt. Nach der 89. Gala im Jahr 2017, der 90. im Jahr 2018 und der 95. im Jahr 2023 wird Jimmy Kimmel die Show zum vierten Mal moderieren. Neu ist in diesem Jahr die Uhrzeit, denn die Zeremonie beginnt diesmal eine Stunde früher um 16:00 Uhr Ortszeit (1:00 Uhr nachts deutscher Zeit).• «American Fiction» (Ben LeClair, Nikos Karamigios, Cord Jefferson und Jermaine Johnson, Producers)• «Anatomy of a Fall» (Marie-Ange Luciani und David Thion, Producers)• «Barbie» (David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley und Robbie Brenner, Producers)• «The Holdovers» (Mark Johnson, Producer)• «Killers of the Flower Moon» (Dan Friedkin, Bradley Thomas, Martin Scorsese und Daniel Lupi, Producers)• «Maestro» (Bradley Cooper, Steven Spielberg, Fred Berner, Amy Durning und Kristie Macosko Krieger, Producers)• «Oppenheimer» (Emma Thomas, Charles Roven und Christopher Nolan, Producers)• «Past Lives» (David Hinojosa, Christine Vachon und Pamela Koffler, Producers)• «Poor Things» (Ed Guiney, undrew Lowe, Yorgos Lanthimos und Emma Stone, Producers)• «The Zone of Interest» (James Wilson, Producer)• «Anatomy of a Fall» (Justine Triet)• «Killers of the Flower Moon» (Martin Scorsese)• «Oppenheimer» (Christopher Nolan)• «Poor Things» (Yorgos Lanthimos)• «The Zone of Interest» (Jonathan Glazer)• «American Fiction» (Written for the screen by Cord Jefferson)• «Barbie» (Written by Greta Gerwig & Noah Baumbach)• «Oppenheimer» (Written for the screen by Christopher Nolan)• «Poor Things» (Screenplay by Tony McNamara)• «The Zone of Interest» (Written by Jonathan Glazer)• «Anatomy of a Fall» (Screenplay - Justine Triet und Arthur Harari)• «The Holdovers» (Written by David Hemingson)• «Maestro» (Written by Bradley Cooper & Josh Singer)• «May December» (Screenplay by Samy Burch; Story by Samy Burch & Alex Mechanik)• «Past Lives» (Written by Celine Song)• Bradley Cooper in «Maestro»• Colman Domingo in «Rustin»• Paul Giamatti in «The Holdovers»• Cillian Murphy in «Oppenheimer»• Jeffrey Wright in «American Fiction»• Sterling K. Brown in «American Fiction»• Robert De Niro in «Killers of the Flower Moon»• Robert Downey Jr. in «Oppenheimer»• Ryan Gosling in «Barbie»• Mark Ruffalo in «Poor Things»• Annette Bening in «Nyad»• Lily Gladstone in «Killers of the Flower Moon»• Sundra Hüller in «Anatomy of a Fall»• Carey Mulligan in «Maestro»• Emma Stone in «Poor Things»• Emily Blunt in «Oppenheimer»• Danielle Brooks in «The Color Purple»• America Ferrera in «Barbie»• Jodie Foster in «Nyad»• Da'Vine Joy Rundolph in «The Holdovers»• «Der Junge und der Reiher» (Hayao Miyazaki und Toshio Suzuki)• «Elemental» (Peter Sohn und Denise Ream)• «Nimona» (Nick Bruno, Troy Quane, Karen Ryan und Julie Zackary)• «Robot Dreams» (Pablo Berger, Ibon Cormenzana, Ignasi Estapé und Sundra Tapia Díaz)• «Spider-Man: Across the Spider-Verse» (Kemp Powers, Justin K. Thompson, Phil Lord, Christopher Miller und Amy Pascal)• «Io Capitano» (Italien)• «Perfect Days» (Japan)• «Die Schneegesellschaft» (Spanien)• «Das Lehrerzimmer» (Deutschlund)• «The Zone of Interest» (Großbritannien)• «El Conde» (Edward Lachman)• «Killers of the Flower Moon» (Rodrigo Prieto)• «Maestro» (Matthew Libatique)• «Oppenheimer» (Hoyte van Hoytema)• «Poor Things» (Robbie Ryan)• «Barbie» (Jacqueline Durran)• «Killers of the Flower Moon» (Jacqueline West)• «Napoleon» (Janty Yates und Dave Crossman)• «Oppenheimer» (Ellen Mirojnick)• «Poor Things» (Holly Waddington)• «Golda» (Karen Hartley Thomas, Suzi Battersby und Ashra Kelly-Blue)• «Maestro» (Kazu Hiro, Kay Georgiou und Lori McCoy-Bell)• «Oppenheimer» (Luisa Abel)• «Poor Things» (Nadia Stacey, Mark Coulier und Josh Weston)• «Society of the Snow» (Ana López-Puigcerver, David Martí und Montse Ribé)• «American Fiction» (Laura Karpman)• «Indiana Jones und das Rad des Schicksals» (John Williams)• «Killers of the Flower Moon» (Robbie Robertson)• «Oppenheimer» (Ludwig Göransson)• «Poor Things» (Jerskin Fendrix)• "The Fire Inside" from «Flamin' Hot» (Music und Lyric by Diane Warren)• "I'm Just Ken" from «Barbie» (Music und Lyric by Mark Ronson und undrew Wyatt)• "It Never Went Away" from «American Symphony» (Music und Lyric by Jon Batiste und Dan Wilson)• "Wahzhazhe (A Song For My People)" from «Killers of the Flower Moon» (Music und Lyric by Scott George)• "What Was I Made For?" from «Barbie» (Music und Lyric by Billie Eilish und Finneas O'Connell)• «Barbie» (Production Design: Sarah Greenwood; Set Decoration: Katie Spencer)• «Killers of the Flower Moon» (Production Design: Jack Fisk; Set Decoration: Adam Willis)• «Napoleon» (Production Design: Arthur Max; Set Decoration: Elli Griff)• «Oppenheimer» (Production Design: Ruth De Jong; Set Decoration: Claire Kaufman)• «Poor Things» (Production Design: James Price und Shona Heath; Set Decoration: Zsuzsa Mihalek)• «Letter to a Pig» (Tal Kantor und Amit R. Gicelter)• «Ninety-Five Senses» (Jerusha Hess und Jared Hess)• «Our Uniform» (Yegane Moghaddam)• «Pachyderme» (Stéphanie Clément und Marc Rius)• «WAR IS OVER! Inspired by the Music of John & Yoko» (Dave Mullins und Brad Booker)• «The After» (Misan Harriman und Nicky Bentham)• «Invincible» (Vincent René-Lortie und Samuel Caron)• «Knight of Fortune» (Lasse Lyskjær Noer und Christian Norlyk)• «Red, White und Blue» (Nazrin Choudhury und Sara McFarlane)• «The Wonderful Story of Henry Sugar» (Wes underson und Steven Rales)• «The Creator» (Ian Voigt, Erik Aadahl, Ethan Van der Ryn, Tom Ozanich und Dean Zupancic)• «Maestro» (Steven A. Morrow, Richard King, Jason Ruder, Tom Ozanich und Dean Zupancic)• «Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One» (Chris Munro, James H. Mather, Chris Burdon und Mark Taylor)• «Oppenheimer» (Willie Burton, Richard King, Gary A. Rizzo und Kevin O'Connell)• «The Zone of Interest» (Tarn Willers und Johnnie Burn)• «Anatomy of a Fall» (Laurent Sénéchal)• «The Holdovers» (Kevin Tent)• «Killers of the Flower Moon» (Thelma Schoonmaker)• «Oppenheimer» (Jennifer Lame)• «Poor Things» (Yorgos Mavropsaridis)• «The Creator» (Jay Cooper, Ian Comley, undrew Roberts und Neil Corbould)• «Godzilla Minus One» (Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi und Tatsuji Nojima)• «Guardians of the Galaxy Vol. 3» (Stephane Ceretti, Alexis Wajsbrot, Guy Williams und Theo Bialek)• «Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One» (Alex Wuttke, Simone Coco, Jeff Sutherlund und Neil Corbould)• «Napoleon» (Charley Henley, Luc-Ewen Martin-Fenouillet, Simone Coco und Neil Corbould)• «Bobi Wine: The People's President» (Moses Bwayo, Christopher Sharp und John Battsek)• «The Eternal Memory» (folgt)• «Four Daughters» (Kaouther Ben Hania und Nadim Cheikhrouha)• «To Kill a Tiger» (Nisha Pahuja, Cornelia Principe und David Oppenheim)• «20 Days in Mariupol» (Mstyslav Chernov, Michelle Mizner und Raney Aronson-Rath)• «The ABCs of Book Banning» (Sheila Nevins und Trish Adlesic)• «The Barber of Little Rock» (John Hoffman und Christine Turner)• «Islund in Between» (S. Leo Chiang und Jean Tsien)• «The Last Repair Shop» (Ben Proudfoot und Kris Bowers)• «Nǎi Nai & Wài Pó» (Sean Wang und Sam Davis)