«Oxen»: ZDF zeigt skandinavische Crime-Serie am späten Montagabend

TV-News

Das ZDF hat die Free-TV-Ausstrahlung und gleichzeitige Deutschlandpremiere der dänischen-deutschen Crime-Serieangekündigt, die auf den Romanen von Journalist und Bestseller-Autor Jens Henrik Jensen basiert. Die sechsteilige Staffel wird ab dem 4. März immer montags ab 22:15 Uhr in Doppelfolgen gesendet. Die Serie, die auch in Schweden produziert wurde, ist bereits ab dem 24. Februar in der ZDFmediathek auf Abruf verfügbar.Die Geschichte dreht sich um den unehrenhaft entlassenen Elitesoldat Niels Oxen, der es gemeinsam mit zwei Geheimdienstagentinnen mit der einflussreichen Geheimloge Danehof aufnimmt. Die titelgebende Hauptfigur verkörpert, die als „wortkarger Charakterkopf“ beschrieben wird, verkörpert Jacob Hauberg Lohmann. In weiteren Rollen sind unter anderem auch Josephine Park, Ellen Hillingsø und Birgitte Hjort Sørensen zu sehen. Hinter den Drehbüchern steht das Emmy-preisgekrönte Drehbuch-Duo Mai Brøstrom und Peter Thorsboe, das für Serien wie «The Team» und «Modus» verantwortlich zeichnet. Mit Regisseur Jannik Johansen haben die Autoren bereits für «The Team» zusammengearbeitet. In Dänemark, wo «Oxen» bereits im Oktober 2023 debütierte, zählte die Serie zu den erfolgreichsten des Jahres. Eine zweite Staffel ist bereits in Planung.Zum Inhalt: Special Forces-Soldat Niels Oxen wird Opfer einer Intrige und landet unschuldig im Knast. Nach seiner Entlassung wird der Kriegsveteran von Inlandsgeheimdienst-Chefin Mossman (Hillingsø) kontaktiert, die ihn auf einen besonders heiklen Fall ansetzen will. «Oxen» ist eine Gemeinschaftsproduktion von SF Studios und ReInvent Studios in Koproduktion mit TV2 Danmark, SquareOne Entertainment und dem ZDF