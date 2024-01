Quotencheck

Ab August wurden die 21 übrigen Episoden in einem Rutsch ausgestrahlt.

Der Fernsehsender CBS stellte die Fernsehserienach 14. Staffeln und 323 Episoden ein. Der in Unterföhring bei München ansässige Fernsehsender Sat.1 startete die Ausstrahlung der finalen Runde im August 2023. Los ging es am 22. August 2023 um 21.15 Uhr. 1,28 Millionen Menschen ab drei Jahren waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 5,7 Prozent. Weil das Franchise so alt ist, waren auch 82 Prozent der Zuschauer außerhalb der 14- bis 49-Jährigen. 0,23 Millionen junge Menschen wurden gezählt, der Marktanteil lag bei schlechten 4,8 Prozent. Die zweite Folge hatte 1,03 Millionen Zuschauer und 6,4 Prozent. Mit 0,21 Millionen jungen Menschen fuhr man 5,9 Prozent Marktanteil ein.Ende August erreichten die zwei Geschichten 1,41 und 1,19 Millionen Zuschauer, die Marktanteile wurden mit 6,0 und 7,2 Prozent ausgewiesen. Mit 0,34 sowie 0,25 Millionen Werberelevanten wurden ganz gute 7,1 und 7,4 Prozent Marktanteil eingefahren. Eine Woche später waren 1,21 und 1,03 Millionen Zuschauer dabei. Weil das Interesse bei den jungen Menschen ausblieb, sanken die Marktanteile auf 5,6 und 6,8 Prozent Marktanteil.Am 12. September spielten die deutschen Fußballmänner gegen Frankreich, 10,30 Millionen schalteten im Ersten ein. Zeitgleich musste sich Sat.1 mit 0,97 und 0,91 Millionen Zuschauer zufriedengeben. In der Zielgruppe gab es allerdings keinen Grund zu meckern, denn die Reichweiten blieben mit 0,21 und 0,24 Millionen auf dem Niveau der Vorwoche von 0,27 sowie 0,25 Millionen. Dennoch war das Ergebnis mit 3,3 und 4,6 Prozent nicht gut. Sieben Tage später sah es mit 5,4 und 5,7 Prozent ebenfalls nicht gut aus. Ende des Monats wurden gar nur noch 4,4 und 4,6 Prozent erreicht, obwohl König Fußball nicht im Gegenprogramm lief.Ab dem 10. Oktober liefen nur noch Einzelfolgen auf dem 21.15-Uhr-Slot. 1,42 Millionen Zuschauer sahen die erste Einzelprogrammierung, die in der Zielgruppe sechseinhalb Prozent holte. Mitte Oktober schalteten 1,47 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, die 6,3 Prozent bei den jungen Menschen einsammelten. 1,38 und 1,21 Millionen Menschen waren im Oktober noch dabei, beim jungen Publikum sackten die Marktanteile allerdings auf ungenügende 4,9 und 4,6 Prozent Marktanteil.Part eins des Serienfinales, das am 5. Dezember lief, erreichte lediglich 0,99 Millionen Zuschauer. Aus der Zielgruppe stammten 0,26 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 4,6 Prozent. Eine Woche später erreichte die letzte Folge immerhin 1,03 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen standen schlechte 4,1 Prozent auf der Uhr. Merkwürdig, dass man bei Sat.1 zum Ende die Fans nicht mehr motivieren konnte.Die 14. «Navy CIS: L.A.>>-Staffel erreichte 1,17 Millionen Zuschauer, nur 22 Prozent der Zuschauer gehörten zu den Werberelevanten (0,26 Millionen). Die Marktanteile lagen bei mauen 5,4 Prozent beim Gesamtpublikum und unterdurchschnittlichen 5,4 Prozent in der Zielgruppe.