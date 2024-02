Filme des Grauens

Das Werk von Hal Needham gehört zu den schwächsten Performances von Arnold Schwarzenegger.

(Originaltitel: «The Villain») aus dem Jahr 1979 ist eine Westernkomödie von Regisseur Hal Needham, die häufig in der Diskussion um die schlechtesten Filme aller Zeiten auftaucht. Die Handlung des Films entfaltet sich als skurrile und burleske Interpretation des klassischen Westerngenres.Im Mittelpunkt steht Cactus Jack Slade, verkörpert von Kirk Douglas, ein berüchtigter Bandit mit einem Hang zu skurrilen Plänen. Er will den von Arnold Schwarzenegger gespielten Cowboy Handsome Stranger, der eine wertvolle Postkutsche eskortiert, überfallen. Die Handlung ist von Anfang an von humorvollen, wenn nicht gar absurden und übertriebenen Elementen geprägt, die den Film zu einer Komödie der besonderen Art machen. Einige dieser Szenen sind Kopien aus Animationsserien oder stammen aus anderen Filmen.In einer Mischung aus Verfolgungsjagden, skurrilen Begegnungen und absurden Situationen, in denen Cactus Jack immer wieder versucht, den Handsome Stranger (im Deutschen: Schönchen Fremder) zu überlisten, entfaltet sich die Handlung. Wortspiele und verschmitzter Humor prägen die Dialoge, während die Handlung die Klischees des Westerngenres auf amüsante Weise auf den Kopf stellt. Fraglich ist allerdings, ob man diesen Film in dieser Zeit noch einmal drehen würde.Im Vordergrund der Handlung steht die Postkutsche, für deren Überfall Cactus Jack verschiedene Pläne schmiedet, die aber immer wieder von der stoischen Art des Handsome Stranger durchkreuzt werden. Die Beziehung der beiden Charaktere ist geprägt von komischen Missverständnissen und übertriebenen Verfolgungsjagden.Die Besetzung mit Kirk Douglas als exzentrischem Banditen, Arnold Schwarzenegger in einer untypischen Rolle als Cowboy und Ann-Margret als Charming Jones trägt zur skurrilen Atmosphäre des Films bei. Die schauspielerische Leistung, gepaart mit der absurden Inszenierung, macht «Kactus Jack» zu einem Film, der belächelt wird. Die Produktion aus dem Jahr 1979 erhielt negative bis vernichtende Kritiken. Das „Lexikon des Internationalen Films“ bezeichnete das Werk als unoriginelle Komödie, „Cinema“ verurteilte den Spielfilm als „platte Genre-Parodie“.Die visuelle Darstellung des Wilden Westens in «Kaktus Jack» wird durch überzeichnete Kulissen und einen bunten, fast karikaturhaften Look verstärkt. Die Regie von Hal Needham verleiht dem Film einen einzigartigen Stil, der die Grenzen zwischen Western, Slapstick-Komödie und Parodie verschwimmen lässt. Obwohl die Ausstattung für diesen Film besonders war, konnte sich der Inhalt nie durchsetzen.Obwohl «Kaktus Jack» kein kommerzieller Erfolg war und von Kritikern wegen seiner Schlichtheit und übertriebenen Darstellung kritisiert wurde, erlangte der Film im Laufe der Jahre eine Art „Kultstatus“. Die ungewöhnliche Mischung aus humorvoller Inszenierung, eigenwilliger Handlung und skurriler Besetzung macht «Kaktus Jack» zu einem Beispiel für Filme, die trotz ihrer Schwächen eine gewisse Anziehungskraft behalten. Das hört sich nett an, doch auch Produktionen wie «Daniel – Der Zauberer» lassen sich so beschreiben.