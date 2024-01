Q4: Netflix hat 13,12 Millionen Kunden gewonnen

Wirtschaft

Fast 30 Millionen neue Kundenbeziehungen konnte Netflix im Jahr 2023 aufbauen. Das Unternehmen aus Los Gatos steigerte seinen Umsatz auf 8,83 Milliarden US-Dollar.

Die Netflix-Chefs Ted Sarandos und Greg Peters haben viele gute Nachrichten im Gepäck. Unter anderem hat die amerikanische Filmakademie die spanische Produktion «Die Schneegesellschaft» als besten internationalen Film nominiert. Am Nachmittag packte das Streaming-Powerhouse aus Los Gatos die Zahlen für das vierte Quartal 2024 aus. Netflix verbesserte seinen Umsatz im Jahresvergleich um 12,5 Prozent auf 8,833 Milliarden Dollar. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen belief sich auf 1,496 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn betrug 938 Millionen US-Dollar.Die Zahl der Abonnenten stieg um 13,12 Millionen auf 260,28 Millionen. In den USA und Kanada legte das Unternehmen um 2,81 Millionen auf 80,13 Millionen Kunden zu, der Umsatz pro Abo stieg um drei Prozent auf 16,64 Dollar. Der Umsatz in den Monaten Oktober, November und Dezember 2023 belief sich auf 3,931 Milliarden US-Dollar - ein neuer Rekordwert. In Europa und Afrika konnte Netflix einen Zuwachs von 5,05 Millionen Abonnenten verzeichnen. Seitdem das Streaming-Unternehmen gegen das Teilen von Accounts vorgeht, geht es deutlich bergauf. Der Umsatz pro Account sank innerhalb eines Quartals auf 10,75 US-Dollar. 2,784 Milliarden Dollar setzte Netflix um. Latein- und Südamerika legen nach Jahren geringen Wachstums endlich deutlich zu. 2,35 Millionen Abonnenten wurden im vierten Quartal gewonnen. Der Umsatz stieg binnen Jahresfrist um 30 Cent auf 8,60 Millionen US-Dollar. Im Jahresvergleich verbesserte sich der Umsatz von 1,017 auf 1,156 Milliarden US-Dollar. Das liegt daran, dass der Kundenstamm innerhalb von zwölf Monaten von 41,70 auf 46,0 Millionen ausgebaut wurde.Der asiatische Raum ist nach wie vor überschaubar. Der Umsatz stieg von 948 Millionen (3. Quartal 2023) auf 963 Millionen US-Dollar. Knapp drei Millionen Abonnements konnte Netflix im dritten Quartal hinzugewinnen und kommt nun auf 45,34 Millionen Kundenbeziehungen. Ende Dezember 2022 hatte das Unternehmen erst 38,02 Millionen Abonnenten. Das Wachstum hat sich das Unternehmen teuer erkauft, schließlich sank der Umsatz pro Kunde von 8,03 Dollar im ersten Quartal auf 7,31 Dollar im vierten Quartal.Im vergangenen Jahr steigerte Netflix seinen Umsatz von 31,6 auf 33,7 Milliarden US-Dollar. Die Kosten blieben mit 19,72 Milliarden US-Dollar auf Vorjahresniveau (19,17 Milliarden). Das Marketingbudget stieg von 2,53 auf 2,66 Milliarden US-Dollar. Die Ausgaben für Technologie reduzierte Netflix von 2,71 auf 2,67 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen lag bei 6,21 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: 5,26 Milliarden), das Nettoergebnis verbesserte sich von 4,49 auf 5,41 Milliarden US-Dollar.„Der Umsatz im vierten Quartal stieg im Jahresvergleich um 12 Prozent und auf währungsbereinigter Basis um 13 Prozent“, teilte das Streamingunternehmen mit. „Unser gesundes Umsatzwachstum spiegelt die Vorteile des Paid-Sharing, unsere jüngsten Preisanpassungen und die Stärke unseres Kerngeschäfts wider, das von einem starken Portfolio getragen wird. Der Umsatz lag um 0,1 Milliarden US-Dollar (2 Prozent) über unserer Prognose vom Oktober, was auf günstige Wechselkursentwicklungen und ein stärker als erwartetes Mitgliederwachstum zurückzuführen ist.“