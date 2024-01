Regelsendezeit treibt Dschungel-Quote in die Höhe

Quotennews

An Tag vier ging «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» erstmals auf dem gewohnten Sendeplatz um 22:15 Uhr auf Sendung, was die Reichweite zwar sinken ließ, aber die Quoten erhöhte.

Am Freitagabend ging die neue-Staffel vor 4,71 Millionen Zuschauern los. Erstmals erfolgte der Staffelstart um 20:15 Uhr, um diese Uhrzeit begannen zuletzt auch die beiden bislang gesendeten Folgen. Am Montag meldeten sich Sonja Zietlow und Jan Köppen zum ersten Mal um 22:15 Uhr, der alteingesessenen Sendezeit des RTL-Dschungelcamps. Die Reichweite fiel auf das Samstagsniveau zurück, als 3,71 Millionen Zuschauer gemessen wurden. Am gestrigen Abend sorgte die zweistündige Live-Sendung für 3,85 Millionen Zuschauer. Aufgrund der späteren Uhrzeit erhöhte sich der Marktanteil auf 24,3 Prozent. Am Wochenende wurden 20,3, 13,2 und 13,3 Prozent gemessen.Auch in der Zielgruppe stieg der Marktanteil an. Die AGF registrierte mit 1,31 Millionen 14- bis 49-jährigen Reality-Fans herausragende 34,8 Prozent. Den Auftakt verfolgten noch 2,15 Millionen junge Zuschauer, am Samstag und Sonntag standen 1,50 und 1,87 Millionen Zuschauer zu Buche. Die Marktanteile bewegten sich in den ersten drei Sendungen bei 38,8, 22,9 und 25,5 Prozent.Trotz Reality-TV aus Australien verzichtete RTL nicht auf seine Nachrichtensendung, die nicht wie gewohnt um 22:15 Uhr, sondern erst um 23:10 Uhr startete. Die zehnminütige von Jan Hofer präsentierte Sendung verzeichnete 3,65 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 24,1 Prozent entsprach. In der Zielgruppe erhöhte sich die Sehbeteiligung auf 1,37 Millionen, der Marktanteil stieg auf 39,0 Prozent. Auchblieb bis 1:14 Uhr oberhalb der 30-Prozent-Marke. Mit 0,51 Millionen Interessierten verbuchte der Begleittalk 30,5 Prozent. Insgesamt standen 1,52 Millionen und 24,0 Prozent zu Buche.