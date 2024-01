funk plant Wissensnetzwerk auf TikTok

Vermischtes

Auf der Kurzvideoplattform will funk komplexe wissenschaftliche Theorien verständlich, faktenbasiert und unterhaltsam aufbereiten.

Das öffentlich-rechtliche Content-Netzwerk funk plant in diesem Frühjahr den Start eines Wissensnetzwerks, das auf der Kurzvideoplattform TikiTok dabei helfen soll, verifizierte Fakten von Verschwörungstheorien und Falschinformationen zu unterscheiden. Junge Wissenschaftler sollen komplexe wissenschaftliche Theorien verständlich, faktenbasiert und unterhaltsam aufbereiten.Zum Start ist das Physik-Formatonline gegangen, das von Host Ray präsentiert wird, wobei aber nur dessen tiefe Stimme zu hören ist. Er beschäftigt sich mit Fragen, die User in den Bann der Physik und ihrer Geheimnisse ziehen. Es geht dabei um Fragen, wie man eigentlich Unendlichkeit überwindet oder warum Lichtgeschwindigkeit so verdammt langsam ist. Das Format wird im Auftrag des SWR produziert.Das Netzwerk soll im Laufe des Jahres immer weiter wachsen und wird durch das bewährte funk-Formatergänzt, das neben YouTube jetzt auch auf TikTok zu sehen ist.