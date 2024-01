Tideline ist das neue Label von FOX

Vermischtes

FOX Entertainment und MarVista haben ein neues Studio gegründet.

FOX Entertainment und MarVista Entertainment, das produktive globale Inhouse-Studio von FOX, geben heute die Gründung von Tideline Entertainment bekannt. Das neue Produktionslabel wird sich darauf konzentrieren, starke und aussagekräftige Inhalte mit einzigartigen Perspektiven von verschiedenen Geschichtenerzählern, Stimmen und Kreativen weltweit zu schaffen.Unter der Leitung von Hannah Pillemer, MarVistas Executive Vice President und Head of Creative & Production, werden die Projekte von Tideline von Spielfilmen und Independent-Filmen bis hin zu limitierten Serien, Made-for-Platform-Inhalten und anderen genreübergreifenden Formaten reichen, je nachdem, was die kreative Vision der jeweiligen Geschichte und des Erzählers am besten unterstützt.Das erste neue Projekt im Rahmen der Tideline wirdsein, der erste und einzige Film, der die Erfahrungen eines intersexuellen Charakters in einem Projekt erforscht, das von einem intersexuellen Talent geschrieben, produziert und gespielt wird. «Ponyboi» von River Gallo, der am 20. Januar im Drama-Wettbewerb des renommierten Sundance Film Festivals Premiere feierte, folgt einer jungen intersexuellen Sexarbeiterin, die sich auf der Flucht vor der Mafia nach einem schief gelaufenen Drogendeal ihrer Vergangenheit stellen muss.