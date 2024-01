NatGeo Wild zeigt «Königinnen»

TV-News

Im März schaut der Doku-Kanal auf die Queens im Tierreich.

Der Fernsehsender National Geographic Wild zeigt am Dienstag, 5. März 2024, um 20.15 Uhr die siebenteilige Dokumentationsreihe. Darin taucht die Reihe tief in sechs Tiergesellschaften ein, in denen die Weibchen das Sagen haben. Von den weisen Elefanten-Matriarchinnen bis zu den Anführerinnen von Hyänen-Clans - «Queens - Königinnen des Tierreichs» enthüllt die oft komplexen sozialen Strukturen und die erstaunlichen Verhaltensweisen, die weibliche Tiere an die Spitze ihrer Gemeinschaft bringen. Diese Königinnen sind Schwestern, alleinerziehende Mütter oder sogar Großmütter. Ihre Geschichte wird hier zum ersten Mal erzählt. Sie handelt von Widerstand und Stärke, von Verlust und Liebe.Die erste Folge dieser Weltreise führt ins Herz Tansanias. Die Schwestern eines Löwenrudels stehen einer Hyänengruppe gegenüber, die von einer mächtigen Königin angeführt werden. Die Verantwortung wird unter den Schwestern aufgeteilt, während die Hyänenkönigin Clanpolitik betreibt und eine strenge Hierarchie durchsetzen muss, um ihre Krone zu behalten.Dank atemberaubender Bilder, die mit modernster Technik wie Drohnen, ferngesteuerten Kamerasystemen oder bei völliger Dunkelheit aufgenommen wurden, ermöglicht die Doku-Serie eine noch nie dagewesene Nähe zu den unterschiedlichsten Tiergesellschaften.Neben den fantastischen Bildern besticht die Serie auch durch ihre Musik. Die Komponistin Morgan Kibbby hat mit über 50 aufstrebenden internationalen Musikkünstlern einen unglaublichen Soundtrack geschaffen, der die Eleganz und Anmut der „Queens“ unterstreicht.