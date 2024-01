Abmahnung am Fürstenhof

Soap-Check

Theo und Christoph bekommen sich weiter in die Wolle, weshalb der Vorgesetze seinen Mitarbeiter in die Schranken weist.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Das Küstenrevier» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Britta bleibt Michael gegenüber skeptisch: Ist er wirklich nach Lüneburg gekommen, um seinen Vater zu besuchen? Als Britta erfährt, dass Michael nie bei seinem Vater war, warnt sie Carla. Carla konfrontiert Michael mit seiner Lüge, doch der kann sie schnell beruhigen. Leyla findet heraus, dass ausgerechnet Franka die beste Freundin ihrer Mutter ist, und beschließt auf weitere Flirtversuche mit Marvin zu verzichten. Doch ganz kann sie es nicht lassen und spinnt eine kleine Intrige. Dilay zieht nach der Trennung zu ihrer Familie. Aber sie macht sich Sorgen um Simon und überredet Elyas, zu ihm zu ziehen. Doch die neue WG ist für beide ungewohnt und Simon flüchtet zu Hannes.Bei einem gemeinsamen Ruderausflug wachsen Christophs Hoffnungen auf eine Fortsetzung der Beziehung mit Alexandra. Diese erfährt jedoch, dass der Ohrring, den sie vor kurzem in der Sauna gefunden hat, Yvonne gehört. Als sie diese anschließend in einer erregten Diskussion mit Christoph beobachtet, beginnt es ihr zu dämmern. Die zwei Frauen treffen am See aufeinander und es kommt zur Eskalation. Vincent engagiert eine kompetente Tierärztin für die anstehende Operation von Apollo. Ana ist von seinem selbstlosen Einsatz gerührt und fällt ihm dankbar um den Hals. Die Spannungen zwischen Theo und Christoph werden immer größer. Doch Theo beschließt selbstbewusst, sich nicht länger so behandeln zu lassen, und gibt Christoph Kontra. Dieser erteilt ihm daraufhin sauer eine Abmahnung. Wird es für Theo am „Fürstenhof“ immer enger?Als Nele Till die Pistole auf die Brust setzt, entscheidet er sich gegen sie und für Lien. Noch rechtzeitig, um am Podcast-Wettbewerb teilzunehmen? Naveens Rap-Gottesdienst spaltet das Dorf. Wird Naveen seine Idee nochmal hinterfragen müssen?Ronja würde den Übergriff ihres Fahrlehrers am liebsten einfach nur vergessen. Nadine spürt währenddessen, dass ihre Tochter etwas bedrückt. Stella hat das Gefühl, dass die Beziehung zu ihrer Mutter aufblüht - bis Paco ungewollt eine tiefe Verletzung an die Oberfläche bringt. Cecilia will auf keinen Fall, dass Valentin bei ihnen einzieht. Aber als Paula sie eindringlich darum bittet, ist sie im Dilemma.Jenny will nach ihrem Gefängnisaufenthalt in ihr altes Leben zurück. Ein Artikel, der für Aufsehen sorgt, stellt erneut Jennys Unschuld in Frage. Als Deniz Chiaras Trainingsplan im Sport-Zentrum intensiviert, überschreitet Ava in Sorge um Chiara bei Deniz eine Grenze. Kim und Ben werden mit einer guten Kritik von Essen in Essen überrascht.Emily erfährt entsetzt, dass Laura sie hintergangen hat. Laura versucht, ihren Fehler wieder gut zu machen, doch Emily stellt ihre Zusammenarbeit in Frage. Gerner ist froh, dass Lukas und er sich nun auch noch ein Hobby teilen. Als Lukas´ Mutter jedoch auftaucht und mit Lukas etwas unternimmt, bleibt Gerner etwas enttäuscht zurück. Und dann ist Lukas plötzlich spurlos verschwundenFelix rettet ein ausgesetztes Neugeborenes vor den kalten Temperaturen und bringt es aufs Küstenrevier. Kommissarin Hanna fahndet unter Hochdruck nach der Mutter. Als ein verstörendes Video der vermissten 16-jährigen Ella Ritter auftaucht, steht fest, dass sie die Kindesmutter sein muss und in Lebensgefahr schwebt. Harry und Nele genießen ihr erstes Date. Doch als ein Kuss in der Luft liegt, wird Harry von den Erinnerungen an seine verstorbene Frau Simone eingeholt.Nina wird am Morgen schmerzhaft daran erinnert, wie sehr ihre Tochter Paula nach der Trennung von Mesut noch unter Liebeskummer leidet. Das bleibt nicht ohne weitere Auswirkungen. Nina merkt, dass ihr Unmut gegenüber Mesut immer größer wird. Als sie wenig später ins Café kommt, hört sie, wie Kenan und sein Sohn über Paula sprechen. Kenan findet offenbar, dass Mesut nichts falsch gemacht hat. Die Beziehung sei schon vorher am Ende gewesen. Nina kann sich mit dieser Sichtweise so gar nicht anfreunden. Sie findet einige der Aussagen einfach ungerecht.Jonas bleibt weiterhin vermisst. Während Bruno verzweifelt auf Nachrichten vom Entführer wartet, finden die Kids einen Hinweis auf Jonas' Verbleib. Doch plötzlich fordert Marco mehr Lösegeld. Bruno, Katy und Basti brechen zur Geld- und Geiselübergabe auf, die jedoch scheitert. Marco weigert sich zu verraten, wo Jonas steckt. Im Streit mit Bruno wird Marco von einem Auto erfasst und stirbt, ohne Bruno den Aufenthaltsort von Jonas zu verraten.