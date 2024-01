VOXup zeigt sechste «Chicago P. D.»-Staffel

TV-News

Zum Start im Februar gibt es gleich ein dreiteiliges Chicago-Crossover.

Noch zeigt der Spartensender VOXup am Samstagabend zahlreiche «Without a Trace»-Folgen. Das ändert sich aber ab dem 10. Februar, wenn die Kölner TV-Station auf die Free-TV-Premiere der sechsten-Staffel setzt, die in den USA bereits im Jahr 2018 lief. Fans der Dick-Wolf-Serie mussten sich lange für die Serien-Fortsetzung gedulden, zuletzt waren 2021 neue Folgen der fünften Staffel im Programm von VOXup. Bei US-Network NBC ist am Mittwochabend bereits die elfte Runde angelaufen.Dafür brennt VOXup zum Start der sechsten Runde ein wahres Feuerwerk ab. Zwischen 20:15 und 22:55 Uhr läuft das dreiteilige Serien-Crossover bestehend aus den beiden Schwesterserien «Chicago Fire» und «Chicago Med». Um 22:00 Uhr läuft dann die Free-TV-Premiere von «Chicago P.D.», es ist offiziell die erste Folge der sechsten Staffel. Die erste Folge läuft direkt im Anschluss bis 0:05 Uhr.Im Mittelpunkt des Crossovers steht ein Wohnungsbrand, der die Feuerwache 51 vor eine gewaltige Herausforderung stellt und alles von den Feuerwehrleuten abverlangt. In den Obergeschossen sind mehrere Bewohner eingeschlossen. Die Situation droht zu eskalieren. Erschwerend kommt hinzu, dass jemand von ihnen in den Flammen eingeschlossen ist. Otis (Yuri Sardarov) muss seinen Einsatz vorzeitig abbrechen. In «Chicago Med» behandeln die Ärzte der Notaufnahme die Brandopfer, doch die Eltern einer schwer verbrannten Patientin sprechen sich dafür aus, ihr Leben zu beenden. Im Crossover-Finale untersuchen die Ermittler den Brand des 25-stöckigen Hochhauses. Eine Patientin, die nach dem Feuer ins Chicago Med eingeliefert wurde, verschwindet aus dem Krankenhaus. Es stellt sich heraus, dass sie einen Chip aus ihrem Körper entfernt hat, der mit einem Menschenhändlerring in Verbindung steht. Für Detectice Jay Halstead (Jesse Lee Soffer) wird dieser Fall nach dem Tod seines Vaters zu einer persönlichen Angelegenheit.