ntv widmet sich den Sekten

TV-News

Mitte Februar stehen Scientology und die Zeugen Jehovas im Mittelpunkt.

Der Nachrichtensender ntv beschäftigt sich am Montag, den 12. Februar, ab 20.15 Uhr mit zwei Glaubensrichtungen. Los geht es mit dem Film. Der Film stammt von TMC Production aus Frankreich. Scientology, ein umstrittener Kult mit Millionen Anhänger weltweit, gegründet von Science-Fiction-Autor L. Ron Hubbard, ist bekannt für außergewöhnliche Praktiken und Skandale. Die Organisation, die in manchen Ländern als Religion anerkannt ist, steht wegen bandenmäßigen Betrugs in der Kritik und wirft Fragen über ihre Methoden und den Einfluss auf ihre Mitglieder auf.Er ist einer der geheimsten und umstrittensten Kulte der Welt. Wir kennen ihn durch einen der größten Schauspieler Hollywoods: Tom Cruise. Seit ihrer Gründung im Jahr 1953 soll es Scientology gelungen sein, weltweit Millionen von Anhängern zu gewinnen, in Frankreich sollen es nach Angaben der Verantwortlichen bis zu 40.000 Gläubige sein.Um 21.05 Uhr widmet sich ntv den. Die Zeugen Jehovas sind eine weltweite religiöse Organisation mit fast acht Millionen Anhängern, bekannt für ihren Bekehrungseifer und ihre strengen Glaubenspraktiken, wie die Ablehnung von Bluttransfusionen und das Meiden ehemaliger Mitglieder. Trotz ihres freundlichen Äußeren stehen sie wegen autoritärer Strukturen und umstrittener Praktiken wie der Nichtanzeige pädophiler Straftaten in der Kritik.