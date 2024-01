100 Mitarbeiter von YouTube müssen gehen

Wirtschaft

Auch das Geschäft des Streaming-Dienstes wird umstrukturiert.

Die Google-Tochter YouTube wird rund 100 Mitarbeiter entlassen. Das teilte Mary Ellen Coe, Chief Business Officer des Unternehmens, am Mittwoch mit. Der Streamingdienst beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, was einem Abbau von 1,4 Prozent entspricht. Viele Technologieunternehmen haben in den vergangenen Monaten zahlreiche Mitarbeiter entlassen."Da sich das Unternehmen weiterentwickelt, müssen wir noch mehr sicherstellen, dass wir das Unternehmen effizient führen und die Bedürfnisse aller unserer Nutzer erfüllen", schrieb Coe in dem Memo. "Wir haben die Entscheidung getroffen, einige Funktionen zu streichen und uns von einigen unserer Mitarbeiter zu verabschieden."Über die Entlassungen und Umstrukturierungen bei YouTube hatte zuerst „Tubefilter“ berichtet. In der vergangenen Woche hat Google mehr als 1.000 Mitarbeiter entlassen, unter anderem aus der Kernentwicklungsgruppe, dem Google Assistant-Team und einigen Augmented-Reality-Projekten.