«Schlagerliebe Open Air» geht weiter

TV-News

Aus der bekannten Bar MooserWirt in St. Anton kommt eine neue Ausgabe.

Am Valentinstag, 14. Februar, strahlt RTLup eine neue Ausgabe vonaus. Die Show kommt aus der legendären Kult-Skihütte MooserWirt, in der jeden Tag in der Ski-Saison zünftig gefeiert wird. Die Dreharbeiten fanden am 9. Dezember 2023 auf der MooserWirt-Terrasse statt. Das Team am Fuße des Berges begrüßte schon zahlreiche Fernsehsender.Am Mittwochabend setzt man zudem um 22.35 Uhr auf die Wiederholung vonaus dem Vorjahr. Die erste Folge lief im vergangenen Jahr und wurde Anfang des Jahres 2023 in Österreich aufgezeichnet.Ab 00.50 Uhr setzt die Fernsehstation auf. Ein Abend der großen Gefühle, fantastischer Musik-Momente und jeder Menge gute Laune, kündigt RTL an. Moderiert wurde das hochkarätig besetzte Musik-Event von Beatrice Egli und Eloy de Jong. Als Gäste hatte man damals unter anderem Nino de Angelo, Christina Stark und Matthias Reim begrüßt.