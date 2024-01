Eisenbahn in Ö, D, CH  Großes Interesse an Videos über Züge

YouTuber

Mehr als 60.000 Menschen hat Sebastian Reisinger mit seinen Einblicken in die Welt der Bahn bereits überzeugt.

Auf YouTube ist Platz für Videos jeder Art. Zu allen möglichen denkbaren Themen lassen sich unzählige Clips finden und so kann man sich auch in Bereichen, die etwas abseits der typischen Influencer-Videos liegen, einen Namen machen. Geschafft hat dies beispielsweise Sebastian Reisinger mit seinem YouTube-Kanal „Eisenbahn in Ö, D, CH“. Hier lassen sich alle möglichen Videos rund um Themen zu Zügen finden. Und mit 61.800 Abonnenten hat der Österreicher auch einige Fans.Sebastian Reisinger kommt aus Kematen an der Ybbs, einer kleinen Gemeinde in Niederösterreich. Seine Matura legte der heute 20-Jährige am Bundesrealgymnasium Waidhofen an der Ybbs erfolgreich ab. Aktuell befindet er sich im Studium der Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien. Daneben hat er sich aber selbst bereits sein eigenes Unternehmen aufgebaut, denn er darf sich Gründer und Chefredakteur der Medienproduktion „Eisenbahn in Ö, D, CH“ nennen. Im Januar 2020 erhielt er zudem den WKO-Unternehmensführerschein der Wirtschaftskammer Österreich.Sein Interesse für das Thema Bahn führt weit zurück. Begonnen hat es mit einer Modelleisenbahn, welche im Kinderzimmer im Kreis fuhr. Auch die Zugfahrten als Kind oder Spaziergänge entlang von Bahngleisen weckten in Reisinger schon früh eine besondere Begeisterung. Die Züge wirkten eine große Faszination auf ihn aus. Mit der Zeit interessierte sich der Jugendliche auch für Medien und Film und so begann er erste Videos aufzunehmen. Züge waren dafür natürlich das perfekte Motiv. Vor über fünf Jahren fing er dann damit an, die ersten Videos auch auf Instagram zu posten. Auf der Plattform gibt es eine große Szene von Eisenbahninteressenten, die schnell auf die Beiträge des jungen Österreichers aufmerksam wurden und seinen Kanal wachsen ließen.Im Februar 2019 entstand auch der YouTube-Kanal und die Videos wurden von Mal zu Mal professioneller. Zu Beginn fuhren einfach verschiedene Züge durchs Bild, doch schon bald entstand die Reihe „Bahnnews“. Jeden Monat werden in diesem Format die aktuellen Neuigkeiten zum Thema Bahn zusammengefasst. Berichtet wird als von verschiedenen Zugtypen, neuen Designs, aktuellen Plänen und vielem mehr. Noch heute erscheinen die News jeden Monat aufs Neue und haben sich zum führenden Format in diesem Bereich im deutschsprachigen Raum entwickelt. Ein anderes wichtiges Format ist „Züge im Detail“, wobei die neuen Fahrzeuge, welche auf die Strecke kommen, genaustens vorgestellt werden. Das gefragteste Video auf dem Kanal erschien vor elf Monaten und wurde inzwischen über 740.000 Mal aufgerufen. Darin geht es um die kommende ICE-Generation, den ICE 5, und alles, was man darüber wissen sollte. Gefragt ist auch ein Video, in welchem Reisinger 30 Stunden in einem neuen Nightjet unterwegs war. Insgesamt sind alle Informationen rund um Nachtzüge auf dem Kanal sehr gefragt. Über 220.000 Menschen sahen sich zudem ein Video an, in welchem der YouTuber erklärt, warum die Schweiz die beste Eisenbahn Europas hat.Reisinger sieht es als sein Ziel an, Menschen davon zu überzeugen, dass klimafreundliche Mobilität nicht nur wichtig für unseren Planeten ist, sondern auch Spaß macht. Er will Einblicke in die Branche bieten und über Neuheiten informieren. Dabei will er eine breite Zielgruppe ansprechen, die sich über alle Altersgruppen auffächert. Er sieht die Eisenbahn als ein Interessengebiet an, welches Generationen übergreift. Seine Zuschauer gehören zu den verschiedensten Branchen, dabei auch zur Politik und der Bahn selbst. Der Kanal und das ganze Unternehmen sind inzwischen deutlich gewachsen. Zum Team gehört nun auch ein Redakteur, welcher den Großteil der Recherchearbeit und das Verfassen der Skripte übernimmt. Auch einige Sponsorings und Unternehmenskooperationen hat Reisinger bereits erhalten, um sein Unternehmen zu finanzieren.