«Kings from Queens» kommt

US-Fernsehen

Peacock veröffentlicht am 1. Februar die Run DMC-Story.

Die dreiteilige Doku-Serie mit nie erzählten Geschichten und Archivmaterial über den Aufstieg von RUN DMC feiert am Donnerstag, den 1. Februar, exklusiv auf Peacock Premiere.ist eine dreiteilige Dokumentarserie, die von der Believe Entertainment Group produziert wird und die ikonischen Urväter des Hip-Hop, RUN DMC, porträtiert. Diese einzigartige Serie führt Sie zurück in die 1980er Jahre, als Joseph "Rev Run" Simmons, Darryl "DMC" McDaniels und Jason "Jam Master Jay" Mizell einen einzigartigen Sound kultivierten, der nicht nur Queens, sondern die ganze Welt im Sturm eroberte.Die Doku-Serie enthält exklusive Interviews mit RUN DMC sowie mit einigen der größten Namen des Hip-Hop, darunter Ice Cube, LL COOL J, Questlove, Beastie Boys, Ice-T, Chuck D, Tom Morello, Salt, Doug E. Fresh, Big Daddy Kane, MC Lyte, Ed Lover, Jermaine Dupri und viele mehr. Joseph "Rev Run" Simmons: "Ich bin sehr glücklich, dass die Welt unsere großartige Geschichte zu sehen bekommt. Ich bin so dankbar für alle, die uns im Laufe der Jahre geholfen haben. Ich habe als junger DJ Run angefangen und schließlich die Welt mit meiner Gruppe RUN DMC beeinflusst. Ich bin gesegnet, diese unglaubliche Reise gemacht zu haben."Darryl "DMC" McDaniels: "Diese Dokumentarserie wird die Menschen erreichen, lehren und über die Dynamik von RUN DMC aufklären. Ich weiß, dass die Leute sich in unserer Reise wiedererkennen werden, und ich bin zuversichtlich, dass die nächsten 50 Jahre Hip Hop eine Bewegung der positiven Verbesserung und Kreativität sein werden, so wie wir die Musik und die Welt verändert haben.“