Juliano Krue Valdi spielt Michael Jackson

Kino-News

Die Verantwortlichen des Biopics haben einen Neunjährigen gecastet.

Universal Pictures und Lionsgate produzieren einen Spielfilm über den Musikstar Michael Jackson. Regisseur Antonine Fuqua und seine Kollegen haben Juliano Krue Valdi unter Vertrag genommen. Der neunjährige Kinderschauspieler soll Jackson als Mitglied der „Jackson 5“ darstellen. Die Hauptrolle in dem Spielfilmwird Jacksons Neffe Jafar Jackson spielen. Die Dreharbeiten beginnen in der kommenden Woche, der Kinostart ist für den 18. April 2025 geplant."Diese Gelegenheit ist wirklich wichtig für mich, denn Michael Jackson ist der King of Pop und er ist etwas ganz Besonderes in meinem Herzen", sagte Valdi in einem Statement. "Ich tanze seit fünf Jahren zu seinen Liedern. Er gibt mir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, und er gibt mir ein gutes Gefühl. Ich liebe Michael Jacksons Energie.""Als Michael noch sehr jung war - 11 Jahre alt - verblüffte er die Welt mit dem Witz und dem Talent eines Erwachsenen. Er war wirklich eine alte Seele. Das haben er und Juliano gemeinsam", sagt Produzent Graham King. "Juliano ist nicht nur ein phänomenales junges Talent, er ist auch zutiefst von Michael und seiner Musik inspiriert und hat es geschafft, diese Inspiration in eine Präsenz und Performance zu übersetzen, die die wahre Magie des jungen Michael Jackson einfängt".