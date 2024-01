Drei neue «Ransom Canyon»-Darsteller

US-Fernsehen

James Brolin, Eoin Macken und Lizzy Greene werden sich den bereits angekündigten Josh Duhamel und Minka Kelly anschließen.

Netflix hat die zusätzliche Besetzung von Ransom Canyon bekannt gegeben, einer neuen Dramaserie, die in Texas spielt. James Brolin verkörpert Cap Fuller. Fuller ist ein ehemaliger Army-Captain und der forsche, sturköpfige Besitzer der Fuller Ranch. Nachdem er seinen einzigen Sohn in Afghanistan verloren hatte, vergrub Cap seine Trauer in Arbeit und gelegentlichem Alkoholkonsum, und seine einst renommierte Ranch verfiel zusehends. Cap widersetzt sich dem Druck, die Ranch zu verkaufen, und stellt den neuen Vorarbeiter Yancy Grey ein, und er lässt den jungen Mann schnell wissen, was er falsch macht. Cap ist so salzig wie nur möglich und wird nur von Ellie, der Tochter eines gefallenen Waffenbruders, in Schach gehalten, die von Zeit zu Zeit bei ihm vorbeischaut.«La Brea»-Schauspieler Eoin Macken verkörpert Davis Collins. Er ist der charmante, gebildete Besitzer der modernen Bar W Ranch. Im Gegensatz zu seinem Gegenspieler Staten Kirkland ist Davis darauf bedacht, aus dem unschätzbaren Grundwasserleiter, der unter Ransoms Ranchland verläuft, Kapital zu schlagen. Doch dies ist bei weitem nicht das erste Problem, über das Staten und Davis aneinandergeraten sind. Die beiden größten Landbesitzer in Ransom, die Familien Kirkland und Collins, sind seit Generationen zerstritten. Doch die leidenschaftliche Haltung zur Wasserpipeline ist nicht das Einzige, was Davis und Staten gemeinsam haben - beide haben sich schwer in die betörende Quinn O'Grady, Lavendelfarmerin und Besitzerin des örtlichen Tanzlokals in Ransom, verliebt.Lizzy Greene («A Million Little Things») schlümpft in die Haut von Lauren Brigman. Die ehrgeizige Cheerleaderin von Ransom Canyon. Als Tochter des Sheriffs der Stadt und Freundin des eingebildeten Quarterbacks Reid Collins scheint Lauren ihr bestes Leben zu leben... aber alles, was sie wirklich will, ist, diese Kleinstadt hinter sich zu lassen. Mit dem Ziel, ins Cheerleader-Team der UT Austin aufgenommen zu werden, muss Lauren mit dem Wunsch ihres strengen Vaters umgehen, in Ransom zu bleiben. Laurens einzige Rettung kommt in Form einer neuen, unerwarteten Liebe: Lucas Russell, ein gutherziger Außenseiter von der anderen Seite der Gleise, den ihr Vater und ihre Freunde nicht gutheißen.