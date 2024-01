Paramount+ zeigt «#CyberSleuths»

US-Fernsehen

Der Dokumentarfilm um die Idaho-Morde ist ab 6. Februar abrufbar.

Paramount+ teilte mit, dass die dreiteilige Doku-Serieab Dienstag, 6. Februar, exklusiv auf dem Streamingdienst zu sehen sein wird. Unter der Regie von Lucie Jourdan («Our Father») und produziert von Bungalow Media + Entertainment («Little Richard: I Am Everything») folgt die Serie einer besessenen Gruppe von TikTok-Detektiven bei der Sichtung von Hinweisen, der Suche nach Spuren und dem Versuch, die brutalen Morde an vier Studenten der Universität von Idaho aufzuklären.Der Fall hat die Öffentlichkeit seit dem 13. November 2022 in Atem gehalten, als die Studenten Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Ethan Chapin und Xana Kernodle tot in einem blutgetränkten Haus außerhalb des Campus in Moskau, Idaho, gefunden wurden. Es vergingen Wochen, ohne dass ein Verdächtiger gefunden wurde, was zu weit verbreiteten Spekulationen führte, dass die Polizei der Kleinstadt vielleicht überfordert sei. Das Fehlen einer handfesten Spur schuf ein Informationsvakuum, das die TikTokers eifrig füllten, als sich dieser Kriminalfall zu einer amerikanischen Besessenheit ausweitete.Bei «#Cybersleuths: The Idaho Murders» führt Lucie Jourdan Regie. Ausführende Produzenten sind Robert Friedman und Mike Powers für Bungalow, Teresa Sorkin für JBella Media sowie Lucie Jourdan und Megan Lawrence. Mitausführende Produzentin ist Lindsey Savino. Für See It Now Studios sind Susan Zirinsky und Terence Wrong als ausführende Produzenten tätig, während Aysu Saliba und Cara Tortora als leitende Produzenten fungieren.