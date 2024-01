Sony sagt Zee-Übernahme ab

Wirtschaft

Der Zehn-Milliarden-Deal wird nun nicht mehr stattfinden.

Sony Pictures Networks India Private Ltd. ("SPNI") (jetzt bekannt als Culver Max Entertainment Limited), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Sony Group Corporation ("Sony"), hat heute eine Mitteilung veröffentlicht, in der sie die endgültigen Vereinbarungen bekannt gibt, die von SPNI und Zee Entertainment Enterprises Ltd. ("ZEEL") im Zusammenhang mit der am 22. Dezember 2021 angekündigten Fusion von ZEEL mit und in SPNI (die "Fusion") getroffen wurden.Die endgültigen Vereinbarungen sahen ferner vor, dass, falls sich die Parteien bis zum Ende des Diskussionszeitraums nicht auf eine solche Verlängerung einigen können, jede Partei die endgültigen Vereinbarungen durch schriftliche Mitteilung kündigen kann.Der Zusammenschluss wurde bis zum Enddatum nicht vollzogen, da unter anderem die Bedingungen für den Zusammenschluss bis zu diesem Zeitpunkt nicht erfüllt waren. SPNI hat gute Gespräche über eine Verlängerung des Enddatums geführt, aber der Gesprächszeitraum ist abgelaufen, ohne dass eine Einigung über eine Verlängerung des Enddatums erzielt wurde. Infolgedessen wird ZEEL am 22. Januar 2024 eine Mitteilung über die Kündigung der endgültigen Vereinbarungen erhalten.Sony hat die Auswirkungen des Zusammenschlusses nicht in seinen konsolidierten Finanzergebnissen berücksichtigt Prognose für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024, die am 9. November 2023 bekannt gegeben wurde, und erwartet keine wesentlichen Auswirkungen auf seine Auswirkungen auf die konsolidierten Finanzergebnisse infolge der Kündigung der endgültigen Vereinbarungen Verschmelzung.