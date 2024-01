ABC News kündigt «Brats» an

US-Fernsehen

Der neue Dokumentarfilm erforscht Ängste von Teenagern in bekannten Filmen.

ABC News Studios kündigte in Zusammenarbeit mit NEON und Network Entertainmentan, einen neuen Dokumentarfilm, der sich mit den ikonischen Filmen der 1980er Jahre befasst, die eine ganze Generation prägten, und mit dem Narrativ, das sich durchsetzte, als ihre jungen Stars als "Brat Pack" bezeichnet wurden. Der Dokumentarfilm untersucht das kulturelle Phänomen von Filmen wie «St. Elmo's Fire» und «The Breakfast Club», die die Ängste von Teenagern aufgriffen und ein junges Publikum in einer Weise ansprachen, wie es zuvor noch nie der Fall war. Die Filme erlangten eine kultähnliche Anhängerschaft, aber das Etikett "Brat Pack" sollte die Karrieren der jungen Schauspieler noch jahrzehntelang auf unerwartete Weise beeinflussen. Der Regisseur und Brat-Packer Andrew McCarthy zum Star aufstieg und den New York Times-Bestseller „Brat: An '80s Story" schrieb, geht direkt an die Quelle und trifft sich mit seinen Brat-Packers-Kollegen - Freunden, Kollegen und ehemaligen Feinden, von denen er viele seit über 30 Jahren nicht mehr gesehen hat - um die Frage zu beantworten: Was bedeutete es, Teil des Brat Packs zu sein?"Das Brat Pack hat einen langen Schatten auf mein Leben und meine Karriere geworfen", sagte McCarthy. "Nach all diesen Jahren war ich neugierig, wie es sich auf die anderen Mitglieder des Brat Packs ausgewirkt hat. Was ich fand, war überraschend - und befreiend."«Brats» wird von Neon und Network Entertainment für ABC News Studios produziert. Andrew McCarthy ist Autor und Regisseur. Die Dokumentation wird von Derik Murray und Adrian Buitenhuis produziert. Brian Liebman und Andrew McCarthy sind ausführende Produzenten. Dan O'Meara und Tom Quinn von Neon sowie Brian Gersh, Paul Gertz und Kent Wingerak von Network Entertainment sind ausführende Produzenten. Für ABC News Studios ist Victoria Thompson ausführende Produzentin und David Sloan ist leitender ausführender Produzent. ABC News Studios wird von Mike Kelley geleitet, Reena Mehta ist SVP of Streaming and Digital Content, und Kim Godwin ist Präsidentin von ABC News.