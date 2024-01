Blockbuster-Battle

Neben einem weiteren «Star Wars»-Film präsentieren die Sender am heutigen Abend eine Komödie und ein Drama. Wer gewinnt?

(Sat.1, 20:15 Uhr)Sandra Bullock und Ryan Reynolds in einem Gag-Feuerwerk der Spitzenklasse. Um ihre Ausweisung aus den USA zu verhindern, zwingt die zickige Lektorin Margaret ihren Assistenten Andrew dazu, sich als ihr Verlobter auszugeben. Doch damit beginnen die Schwierigkeiten erst richtig! Bald weiß Margaret nicht mehr, wen sie bedrohlicher finden soll: Andrews durchgeknallte Familie, die in Alaska schon die Hochzeit organisiert hat, oder den hartnäckigen Beamten der Einwanderungsbehörde.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 5IMDb User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Galen Erso, ein Waffenbauer, hat sich mit seiner Frau und seiner Tochter Jyn auf einen abgelegenen Planeten zurückgezogen. Das Imperium macht ihn jedoch ausfindig und zwingt ihn, ihnen zu folgen, um den Todesstern zu bauen. Jyn kann fliehen und schließt sich einer Gruppe Rebellen an. Können sie den Bau der ultimativen Superwaffe stoppen? Quotenmeter titelte zum Kinostart vor sechs Jahren : „«Rogue One» erzählt eine Nebengeschichte aus dem «Star Wars»-Universum. Und ist ein Film, der für sich stehen, Reshoot-Debatten entgegnen, «Star Wars» neu erfinden und dem Zeitgeist antworten muss.“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8(sixx, 20:15 Uhr)Reese Witherspoon, Robert Pattinson und Christoph Waltz in einer emotionalen Bestsellerverfilmung: Der Unfalltod seiner Eltern lässt Jacob, Student der Tiermedizin, in ein tiefes Loch fallen. In seiner Trauer beschließt er, sein bisheriges Leben aufzugeben und anderswo neu zu beginnen. Er kommt bei einem Wanderzirkus unter, erst als Tierarzt, später als Trainer der Elefantendame Rosie, und verliebt sich in die schöne Dressurreiterin Marlena, die Gattin des ZirkusdirektorsThe Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 5IMDb User Rating: 7