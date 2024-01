ABC feiert 60 Jahre «Lets Make A Deal»

US-Fernsehen

Am Mittwoch werden Preise im Wert von 600.000 US-Dollar verlost.

Die amerikanische Version von «Der Preis ist heiß»,, kehrt am Mittwoch, den 24. Januar um 21.00 Uhr mit einer speziellen Jubiläumsfolge auf CBS zurück, um das 60-jährige Bestehen als eine der am längsten laufenden Spielshows der Fernsehgeschichte zu feiern,Beginnend mit der mitreißenden Eröffnungsnummer "Working for the Dealin'", angeführt von Wayne Brady und seiner Band "Dëaler", bietet die Sonderfolge Preise im Wert von über 600.000 Dollar in den für die Show typischen Spielen, darunter einen garantierten Bargeldpreis von 60.000 Dollar, die Chance auf einen Aston Martin im Wert von über 300.000 Dollar und vieles mehr - vorausgesetzt, die Teilnehmer können die gefürchteten Zonks vermeiden. Die Show ist auch eine Hommage an ihre ursprünglichen Stars - den Moderator und Erfinder Monty Hall und das Model Carol Merrill - mit einer antiken Wohnzimmereinrichtung aus den 60er Jahren, klassischen Clips und sentimentalen Erinnerungen an Monty und Wayne zusammen.In dieser Staffel der Daytime-Show feiert auch Emmy-Preisträger Wayne Brady sein 15-jähriges Jubiläum als Moderator, der seit 2009 für seine Improvisations- und Musikkünste bekannt ist. Neben Brady gehören Moderator Jonathan Mangum, der ebenfalls sein 15-jähriges Jubiläum feiert, Model Tiffany Coyne und Musikerin Cat Gray zum Cast. «Let’s Make a Deal» wurde ursprünglich am 30. Dezember 1963 mit dem verstorbenen Monty Hall, dem Model Carol Merrill und dem Moderator Jay Stewart ausgestrahlt.