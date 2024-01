Podstars

Bei dem chinesischen Dienst erreicht Thomas Hornauer Millionen von Fans. Seine Vergangenheit ist äußerst skurril.

Die gut recherchierte Podcast-Serieerzählt die Geschichte des schillernden und oftmals umstrittenen Medienstars Thomas Hornauer. Unter dem Pseudonym „König Thomas“ geht Hornauer im Frühjahr 2023 auf der Internetplattform TikTok viral. Er trägt in seinen Videos auf der Plattform kultige Batik-Shirts und setzt sich von Zeit zu Zeit eine Krone auf. Die Videos von Hornauer erreichen bis zu sechs Millionen Aufrufe und der von ihm in die Welt gerufene „Tam Dance“ ist der Renner auf der Plattform. Schon bald kommen in der Medienwelt Gerüchte auf, dass König Thomas nur ein Abzocker sei. Er soll auch eine dunkle Vergangenheit haben.Thomas Hornauer alias „König Thomas“ ist allerdings nicht erst im letzten Jahr durch die Plattform TikTok zum Star geworden. Schon in den 1990er-Jahren ging er viral und wurde mit den 0190-Nummern von Flirthotlines zum Millionär. Er erwarb den Fernsehsender BTV und produzierte selbst sogenannte Call-In-Shows. Sein Treiben in der medialen Welt war allerdings nicht jedem geheuer. Die baden-württembergische SPD versuchte damals den Sender Hornauers zu stoppen. Es wurde ihm unterstellt, dass in den Studios Pornofilme gedreht wurden. Er witterte schnell hinter diesen Vorwürfen eine Verschwörung, ließ sich dadurch aber nicht stoppen. Mit dem Esoterik-Sender „Kanal Telemedial“ gelang ihm ein weiterer Coup, der besonders bei kiffenden Jugendlichen sehr beliebt war. Verschiedene Parodien aus den Sendungen sind bei YouTube immer noch der Renner und es wird sogar ein Kinofilm gedreht.Der Podcast-Host Emeli Glaser und ihr Team erzählen die bewegte Geschichte von Thomas Hornauer als „König Thomas“ in acht Folgen. Damit die Serie in dieser Form zustande kommen konnte, haben die Autoren und Autorinnen viele Interviews mit seinen Fans und Kritikern geführt. Auch ehemalige Wegbegleiter des Königs kommen in den Folgen des Podcasts zu Wort und schildern die Geschichte aus Ihrer Sicht. Zu den interviewten Personen zählen zum Beispiel der Comedian Oliver Kalkofe und eine Yoruba-Prinzessin. Selbstverständlich kommt Thomas Hornauer alias „König Thomas“ selbst zu Wort. Die Autoren und Autorinnen des Podcasts wurden vom Monarchen persönlich in der Königsgruft auf dem Württemberg empfangen. Die Podcast-Serie «König von TikTok» ist seit dem Anfang Dezember 2023 ein Teil der ARD-Audiothek.