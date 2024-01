RTL Crime zeigt «Anwälte der Toten»

TV-News

Außerdem kehren «Dark Winds» und «The Family» zurück.

Am Sonntag, den 18. Februar 2024, ist das erste Mal bei RTL Crime die erste Staffel vonzu sehen. Das Format «World's Most Evil Killers» kommt vom britischen Fernsehkanal Pick und wird im Original von Fred Dineage kommentiert. Inzwischen sind über sieben Staffeln entstanden.Darum geht’s im Auftakt: Diane Downs ist verliebt, doch ihr Traummann will keine Verantwortung für ihre drei Kinder (8, 7 und 3) übernehmen. Im Mai 1983 fährt Downs mit den Kindern an einen abgelegenen Ort, hält am Straßenrand und schießt auf die drei. Cheryl stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Ihre Geschwister Christie und Danny überleben. Downs erfindet einen Überfall, doch als ihre Tochter vor Gericht aussagt, dass ihre "Mami es war", ist Downs Schicksal besiegelt. Die Episode gehört zur dritten Staffel des Originalserie.Am Dienstag, den 20. Februar, beginnt die Wiederholung von. Einen Tag später kehrt auch die Doku-Seriein das Programm des Pay-TV-Senders zurück.