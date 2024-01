Primetime-Check

Wie viele Menschen sahen «Forsthaus Rampensau Germany» bei ProSieben? Räumte «Rosins Restaurants» bei Kabel Eins ab?

Der Tagessieg ging am Donnerstag an den Kriminalfilm, der 8,08 Millionen Zuschauer anlockte und auf 29,7 Prozent Marktanteil kam. „Der doppelte Lothar“ sicherte Das Erste 0,66 Millionen und 11,8 Prozent Marktanteil. Mitundverbuchte die blaue Eins 2,77 und 1,96 Millionen, die Marktanteile wurden auf 12,1 und 10,7 Prozent beziffert. Die Fernsehstation sicherte sich 5,8 und 8,4 Prozent bei den jungen Menschen.Eine sehr gute Figur machte, der 5,40 Millionen Menschen unterhielt. Dasschnappte sich im Anschluss 4,45 Millionen, die Marktanteile beider Sendungen beliefen sich auf 19,9 und 19,2 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 10,0 und 7,7 Prozent ermittelt.mit dem Thema „Was läuft schief in Deutschland?“ sahen 1,49 Millionen Zuschauer, wovon 0,63 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Marktanteil belief sich auf 11,6 Prozent bei den jungen Leuten. Mitundfuhr man 1,09 und 0,65 Millionen ein, in der Zielgruppe waren 10,8 und 7,8 Prozent dabei.Die zweite-Folge reizte 0,75 Millionen Menschen ab drei Jahren, 0,43 Millionen Werberelevante waren dabei. In der Zielgruppe verbesserte sich der Marktanteil auf 7,9 Prozent. Zwei weitere-Episoden waren für 0,33 und 0,21 Millionen dabei, die Marktanteile der Reality-Show beliefen sich auf jeweils 5,5 Prozent. Unterdessen sahen 0,57 Millionen Menschen die vierte-Folge, die sich 3,6 Prozent in der Zielgruppe sicherte.Das Doppelpackundsahen 0,52 und 0,49 Millionen, die Formate holten bei Kabel Eins 3,7 und 3,8 Millionen in der Zielgruppe. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum wurden mit 2,0 und 3,0 Prozent beziffert.brachte 1,56 Millionen Menschen zu Sat.1, der Sender freute sich über 10,1 Prozent bei den Werberelevanten. Zwischen 20.15 und 23.55 Uhr verfolgten 0,98 Millionen Menschenbei VOX, der bei den jungen Menschen 8,8 Prozent holte.