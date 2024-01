«Glücksrad» geht die Puste aus

Quotennews

Die letzte der vier produzierten Episoden ist am Donnerstagabend gelaufen.

Der in Grünwald ansässige Fernsehsender RTLZWEI hat im Herbst 2022 insgesamt vier Episoden vonproduzieren lassen. Die erste Folge lief am 26. Januar 2023 mit 1,29 Millionen Zuschauer, die zweite Ausgabe wurde am 27. April vor 0,78 Millionen Zusehern gesendet und die dritte Geschichte war am 1. Juni zu sehen – damals schalteten 0,76 Millionen Zuschauer ein. Am Donnerstag wurde die letzte Folge mit Thomas Herrmanns ausgestrahlt, weitere Folgen sind allerdings in Produktion, Guido Cantz tritt darin an der Seite von Sonya Kraus auf. Nun sahen 0,54 Millionen Menschen ab drei Jahren zu, der Gesamtmarktanteil wurde auf 2,2 Prozent beziffert. Die Sendung verbuchte 0,19 Millionen aus der Zielgruppe, womit man 3,6 Prozent Marktanteil holte.Eine alte-Ausgabe, die aus dem vergangenen Jahr stammte, sahen 0,54 Millionen Menschen bei RTLZWEI. Die verrückte Quizshow mit Katjana Gerz, Chris Tall und Simon Pierce, die sich zu Hella von Sinnen und Wigald Boning gesellten, erreichte 3,4 Prozent Marktanteil. Die von Hugo Egon Balder moderierte Show sicherte sich 0,18 Millionen junge Zuschauer, die 5,3 Prozent Marktanteil mitbrachten. Die nächste Wiederholung interessierte noch 0,39 Millionen Zuschauer, der Marktanteil bewegte sich bei 3,9 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,14 Millionen, das bedeutete 6,4 Prozent.Beiherrscht Katastrophen-Stimmung: Nachdem Elif deutlich gemacht hatte, dass sie nichts von Max will, gingen er und auch Emma auf Distanz. Elif möchte ihn nun zurückerobern, was allerdings nur 0,19 Millionen Zuschauer interessierte. Unter den Werberelevanten befanden sich lediglich 0,13 Millionen. Die 18.05-Uhr-Serie aus dem Hause filmpool verbuchte 1,0 Prozent bei allen sowie 4,1 Prozent bei den jungen Menschen. Besser lief es im Anschluss mit, welches sich 0,29 Millionen Zuschauer holte. Bei den jungen Erwachsenen wurden nur 3,6 Prozent erreicht.